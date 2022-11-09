. Для европейцев комфорт оказался дороже экологии

Вадим Карасев

Комфорт интересует жителей Польши и других стран Евросоюза (ЕС) больше, чем спасение планеты от экологической катастрофы. Об этом в ходе выступления на Конференции ООН по изменению климата COP27 заявил польский президент Анджей Дуда.

По словам руководителя восточноевропейской республики, граждан государств ЕС волнует энергетический кризис и, как следствие, снижение уровня жизни, а не реализация "климатических целей".

"Я сказал вчера во время нашей дискуссии, которую мы провели о справедливой трансформации, слова от имени миллионов наших граждан, которые не будут нам задавать вопросов во время очередной зимы, которая, наверное, будет вызовом, реализовали ли мы климатические цели или нет. В то же время наверняка появятся вопросы, почему источники энергии так дороги и почему наши стандарты жизни так драматически снизились", — заявил глава государства.

Дуда выступил в поддержку "справедливой энергетической трансформации". Так, для достижения заявленных Парижским соглашением целей странам мира необходимо решительно увеличить усилия и действовать ответственно.

"Это все для того, чтобы достигнуть ситуации, когда переход на другие источники энергии будет справедливым. Собственно говоря, справедливая энергетическая трансформация существует для того, чтобы она служила людям, а не люди служили этой трансформации", — отметил президент Польши.

В конце октября экологические активисты из организации Just Stop Oil обмазали шоколадным тортом лицо статуи короля Великобритании Карла III. Так неравнодушные граждане надеялись добиться от кабинета министров сворачивания всех работ по разведке и добыче ископаемого топлива на территории Соединенного Королевства.

Ранее сооснователь Microsoft Билл Гейтс раскритиковал Европу и США за активную помощь Украине. Миллиардер заявил, что финансовая и военная помощь Киеву "отвлекает" мир от борьбы с климатическими изменениями и прочими глобальными бедствиями.