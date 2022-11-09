. Дочка Анастасии Заворотнюк нарвалась на плевок в лицо

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала о своих приключениях Азербайджане. Девушка рассказала подписчикам в соцсети, как проходит ее отпуск. Анна улетела на несколько дней в Азербайджан, где наслаждается местными красотами, знакомится с интересными людьми и посещает необычные места. В частности, дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» побывала на ферме альпак в городе Шемах. Анна пришла в восторг от милых созданий, но ее общение с животными закончилось неприятным инцидентом – одна альпака плюнула модели в лицо.«Альпаки доброжелательны, но иногда своеобразно проявляют свой нрав. Одна плюнула мне в лицо, представляете?! И даже не извинилась! Но оказывается, это не проявление нетерпимости и неуважения ко мне и не агрессия. Мне объяснили, что это ее робость, она чего-то испугалась. Одним словом, я не держу на нее зла», — пожаловалась дочь Заворотнюк. Стоит отметить, что в путешествие Анна отправилась вместе с женихом, личность которого она упорно скрывает. Известно лишь, что молодой человек родом из России, но со звездной наследницей он познакомился во время учебы в США. Позже избранник Заворотнюк последовал за ней в Москву, и сейчас они живут вместе в столичной квартире, но играть свадьбу не спешат. Анна признавалась, что бойфренд уже сделал ей предложение, но они решили отложить торжество из-за семейных проблем — тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, вот уже четыре года борющейся с раком.