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Доктор Мясников назвал «самое поганое» упражнение

Доктор Мясников назвал «самое поганое» упражнениеВрач Александр Мясников назвал берпи «самым поганым на свете упражнением»

Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников назвал берпи «самым поганым» упражнением и признался, что каждый раз с трудом заставляет себя выполнять его. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Это недаром как маленькая смерть, его ненавидят все», — высказался Мясников о берпи. Он добавил, что по утрам делает это упражнение по 100 раз в течение 10 минут. По словам врача, каждый раз, начав выполнять его, он задумывается о том, чтобы сделать меньше берпи, чем обычно.

«Думаю: "Нет, я на пяти [минутах] остановлюсь", ну потому что невозможно, ну невозможно. Думаю, сделаю 50 и все, никаких 100, сегодня исключение», — признался Мясников. Однако, как уточнил ведущий, во время выполнения упражнений у него открывается второе дыхание, благодаря чему он делает 100 берпи, как и задумывал.

Ранее Мясников также озвучил свои утренние привычки, помогающие ему обеспечить хорошее самочувствие в течение дня. К таким ритуалам врач причислил физические упражнения, завтрак, состоящий из каши, и купание в холодной воде.

Берпи (также встречается название «бурпи», в оригинале — burpee) — упражнение, как правило, включающее в себя последовательное выполнение приседания, планки, отжимания и прыжка. Было придумано в XX веке американским физиологом Роялом Берпи в качестве фитнес-теста. Зачастую называется одним из самых эффективных упражнений для тренировки различных групп мышц и похудения.

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По материалам: lenta.ru

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