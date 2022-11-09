. Джабаров считает, что выборы в Конгресс США не повлияют на ситуацию с Украиной

Выборы в американский Конгресс вне зависимости от их итогов ничего не меняют для России и разрешения украинского конфликта. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает РИА «Новости».

В Соединенных Штатах 8 ноября прошли выборы в Конгресс. Согласно предварительным результатам, демократы теряют большинство в Палате представителей. Судьба Сената пока не ясна, шансы на контроль над ним сохраняются у обеих ведущих американских партий. Сейчас Конгресс полностью контролируется демократами — однопартийцами действующего президента Джо Байдена.

«После выборов в Конгресс для нас принципиально ничего не поменяется, для американцев главное — их внутренние дела, все остальное попутно», — отметил Джабаров.

Он напомнил, что иногда в США решают свои партийные вопросы и «приплетают Россию, Украину, конфликт», однако в целом их интересует только то, что касается самих американцев. В связи с этим, внешняя политика страны вряд ли изменится кардинально.

«Но тем не менее, эта администрация (Белого дома) похоже настолько заигралась, что возможная смена состава Палаты представителей может как-то притормозить их русофобский темп», — считает парламентарий.

В то же время для РФ и для украинского конфликта нет принципиальной разницы, с какими результатами завершатся выборы в Соединенных Штатах, заключил он.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров выразил мнение, что в Белом доме усилят давление на Москву в случае победы республиканской партии на выборах в Конгресс в попытках преследовать национальные интересы США.