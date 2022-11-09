. Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
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Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов

Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Певец Филипп Киркоров букетом роз отхлестал фаната. Артист, кажется, нуждается в срочном отпуске. За последнюю неделю он несколько раз оказывался в эпицентре скандалов, которые бросают тень на его репутацию. Король поп-сцены рискует потерять любовь публики, если и дальше продолжит вести себя буйно. В Сети набирает просмотры видео с концерта Киркорова в Казахстане, во время которого певец несколько раз ударил букетом одного из зрителей. Начало конфликта певца с фанатом осталось за кадром, поэтому причины инцидента пока не известны. Но на кадрах видео, как пишет «ЭГ», четко видно, что артист спустился со сцены с цветами в руках и отхлестал сидящего в зале мужчину.
На том же концерте певец отличился, выйдя на сцену в прозрачном комбинезоне и натянутых под него трусах. Позже Филипп объяснил, что оказался в таком постыдном виде перед зрителями из-за неудачного розыгрыша. Члены его коллектива решили немного похулиганить и выгнали артиста на сцену без шорт. «Разыграли карту «Голый Король», оставив меня без шортов ровно перед тем как мне идти в зал. Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безысходном положении», — оправдывался после выступления Киркоров. За несколько дней до этого певец устроил публичные разборки с Викторией Боней. Причиной конфликта стали резкие высказывания поп-короля о Наргиз Закировой.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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