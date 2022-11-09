. Филипп Киркоров не убил и ладно, считает Манукян

Певец Филипп Киркоров угодил в очередной скандал. Блогер и журналист Вадим Манукян прокомментировал инцидент на концерте Филиппа Киркорова в Казахстане. У поп-короля Филиппа Киркорова настоящий фейерверк скандалов. Громкие истории преследуют звезду на протяжении последних недель. Дважды он успел оскандалиться на концерте в Казахстане. Сначала в Сети завирусилось видео, которым запечатлено, как поп-король Филипп Киркоров пляшет на сцене в одних прозрачных легинсах, а затем появились кадры, как Филипп наш Бедросович лупит букетом цветов по лицу одного из зрителей.Узнав об этой истории, блогер и журналист Вадим Манукян вспомнил, как пять лет назад от нечаянного удара Филиппа Киркорова упал и умер человек. Дело было тоже на концерте, во время гастролей в США. От тюрьмы Киркорова спасли тогда присяжные. «Как рассказывал, сам Филипп Бедросович, когда он спускался по лестнице в зрительный зал, к нему в темноте кто-то резко подошел. Он инстинктивно выставил руку вперед, и этот человек отлетел, а потом через какое-то время в больнице умер. Так что, видимо, этот зритель в Казахстане не знал, что, когда «король» спускается с лестницы, ему не стоит ничего даже говорить под руку. Пусть скажет спасибо, что жив остался, в отличие от того американского бедолаги. Это, конечно, в определенной мере сарказм, но всякое случается на концертах у Киркорова. Я уже ничему не удивляюсь», — высказался Вадим Манукян, цитирует РИА ФАН.