. Филипп Киркоров рассказал, почему голым оказался на сцене
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Филипп Киркоров рассказал, почему голым оказался на сцене

Филипп Киркоров рассказал, почему голым оказался на сцене
Певец Филипп Киркоров вышел на сцену без штанов. Вчера Филипп Киркоров завершил гастрольный тур по Центральной Азии концертом в Алматы. Поп-король подготовил яркое шоу, однако финал вызвал у зрителей недоумение. Артист появился в капроновых лосинах, сквозь которых проглядывалось нижнее белье. Ролик необычного выхода поп-короля разлетелся по Сети. Общественность была удивлена эпатажным нарядом артиста. Многим он напомнил скандальный образ Лолиты, когда та вышла на сцену в обтягивающем боди. «Что это было?» — недоумевает публика. 55-летний Киркоров поспешил объяснить ситуацию. Оказалось, что появление в лосинах стало неожиданностью и для него самого. Команда попросту разыграла музыканта. В личном блоге певец показал ролик, как на самом деле должен был выглядеть номер.
«Ну и как принято по давней традиции — финальный концерт с сюрпризами. Коллектив решил устроить мне зеленку! Моя команда — настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне в «В саду Эдемовом». Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… На этот раз разыграли карту «Голый Король», оставив меня без шортов ровно перед тем как мне идти в зал», — поделился артист. Филипп также пообещал ответить коллегам на будущих выступлениях. «Что ж! Шутки шутками! Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безысходном положении. Но Show must go on! Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку! Каждый по-своему отмечает лунное затмение! P.S. Но этот день в Алматы был насыщенным не только на шалости, но и другие приятные сюрпризы. Об этом чуть позже расскажу, в следующем репортаже», — заключил он. Поклонники разделились во мнении. Одни посчитали, что Киркоров попросту придумал оправдание, а другие оценили шутку коллектива, осыпав певца комплиментами. «Филиппу можно и так он король. Королям можно все. Обожаю Филиппа. Концерт в Астане был супер», — пишут благодарные зрители.
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

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