. Филипп Киркоров рассказал, почему голым оказался на сцене

Певец Филипп Киркоров вышел на сцену без штанов. Вчера Филипп Киркоров завершил гастрольный тур по Центральной Азии концертом в Алматы. Поп-король подготовил яркое шоу, однако финал вызвал у зрителей недоумение. Артист появился в капроновых лосинах, сквозь которых проглядывалось нижнее белье. Ролик необычного выхода поп-короля разлетелся по Сети. Общественность была удивлена эпатажным нарядом артиста. Многим он напомнил скандальный образ Лолиты, когда та вышла на сцену в обтягивающем боди. «Что это было?» — недоумевает публика. 55-летний Киркоров поспешил объяснить ситуацию. Оказалось, что появление в лосинах стало неожиданностью и для него самого. Команда попросту разыграла музыканта. В личном блоге певец показал ролик, как на самом деле должен был выглядеть номер.«Ну и как принято по давней традиции — финальный концерт с сюрпризами. Коллектив решил устроить мне зеленку! Моя команда — настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне в «В саду Эдемовом». Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам… На этот раз разыграли карту «Голый Король», оставив меня без шортов ровно перед тем как мне идти в зал», — поделился артист. Филипп также пообещал ответить коллегам на будущих выступлениях. «Что ж! Шутки шутками! Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безысходном положении. Но Show must go on! Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку! Каждый по-своему отмечает лунное затмение! P.S. Но этот день в Алматы был насыщенным не только на шалости, но и другие приятные сюрпризы. Об этом чуть позже расскажу, в следующем репортаже», — заключил он. Поклонники разделились во мнении. Одни посчитали, что Киркоров попросту придумал оправдание, а другие оценили шутку коллектива, осыпав певца комплиментами. «Филиппу можно и так он король. Королям можно все. Обожаю Филиппа. Концерт в Астане был супер», — пишут благодарные зрители.