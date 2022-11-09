. Гарик Харламов пытается излечиться

Артист Гарик Харламов вышел на связь и рассказал о своей болезни. Комик расценивает свое увольнение как заслуженный отдых. Гарик Харламов недавно огорошил многих своих поклонников новостью об уходе из «Камеди клаб» в качестве ведущего.Комик уступил место молодому артисту Андрею Бебуришвили. После этого куда-то пропал. По крайней мере на экранах ТВ и в соцсетях он прекратил появляться. Обеспокоенные фолловеры завалили его аккаунт вопросами, куда он делся. Гарик Харламов в итоге вышел на связь с фолловерами и объяснил, где он находится. «Друзья, все кто переживал, где я, — я в санатории! Ну, как говорится, первый день на пенсии. Точнее, первую неделю. Сейчас пойду на процедуры, там Мацеста, обертывания…» — поведал Харламов.