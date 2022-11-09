. Гороскоп от Василисы Володиной на 10 ноября 2022 года: правильно распланируйте свой день
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Гороскоп от Василисы Володиной на 10 ноября 2022 года: правильно распланируйте свой день

Гороскоп от Василисы Володиной на 10 ноября 2022 года: правильно распланируйте свой день

Согласно гороскопу Василисы Володиной на 10 ноября 2022 года, многим знакам зодиака следует пересмотреть свой рацион питания и обратить внимание на самочувствие. Полезными будут пешие прогулки, занятия спортом и физкультурой. Если у знаков зодиака возникнут определенные проблемы в этот день, решать их лучше самостоятельно, не прибегая к помощи окружающих.


Астропрогноз от Василисы Володиной на 10 ноября для Овнов, Тельцов, Близнецов

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам Василиса Володина советует быть очень осторожными, выбирая себе деловых партнеров. Не стоит смешивать личные чувства и симпатию с работой. Не рекомендуется также вести себя слишком самонадеянно и самодовольно. Лучше прислушаться к критике со стороны и принять многие замечания во внимание, поскольку они могут оказаться правдивыми.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам в это время придется решать многочисленные рабочие вопросы, причем делать это они будут в одиночку. Не стоит утруждать себя теми заданиями, которые вполне могут подождать до более подходящего времени. Тельцам следует быть крайне внимательными к своему здоровью, поскольку риск подхватить какое-то респираторное заболевание весьма высокий.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам следует проявить особую бдительность, когда дело будет касаться деловых предложений 10 ноября. Некоторые их партнеры могут предложить Близнецам заняться незаконными методами заработков. В таком случае лучше сразу четко и категорически отказаться, чтобы избежать в будущем серьезных проблем и неприятностей.


Астропрогноз от Василисы Володиной на 10 ноября для Раков, Львов, Дев

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам 10 ноября следует вести себя благоразумно и не идти на поводу у собственных эмоций. Некоторые представители знака пожелают перехитрить свое руководство, чтобы получить какую-то дополнительную выгоду, но игра явно не стоит свеч. Василиса Володина не рекомендует Ракам перенапрягать свой организм физическим трудом, чтобы избежать истощения организма.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам рекомендуется немного умерить свои требования к подчиненным или просто окружающим их людям, чтобы впоследствии не ощущать разочарований от несбыточных надежд. День отлично подходит для новых начинаний, даже если Львы не имеют опыта в данной сфере. Одинокие Львы могут познакомиться с весьма интересным представителем противоположного пола и завязать с ним роман.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам в этот период следует позаботиться о своем здоровье. Необходимо пересмотреть свой рацион питания, больше времени проводить на свежем воздухе. День хорош для общения с окружающими, получения новых знаний и навыков. В этот период Девы могут изменить свою жизнь, нужно только направить ее в правильное русло.


Астропрогноз от Василисы Володиной на 10 ноября для Весов, Скорпионов, Стрельцов

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам предстоит весьма продуктивный день 10 ноября. Лучше всего в этот период проводить различные деловые переговоры, заключать сделки, подписывать договоры. Последние, к слову, нужно тщательно перечитывать, и уж потом ставить свою подпись, чтобы избежать скрытых нюансов. В этот день Весам необходимо следить за своими словами, особенно сказанные близким людям. Весы могут пожалеть о некоторых сказанных грубых выражениях.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам удастся еще на один шаг приблизиться к своим целям в этот день. Однако расслабляться нельзя, ведь на их пути могут вновь возникнуть непредвиденные трудности, поэтому стоит быть к ним готовыми. В отношениях с любимым человеком Скорпионам следует сохранять спокойствие и сдержанность, излишняя ревность в данный момент совершенно ни к чему.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам Василиса Володина прогнозирует весьма благоприятный период во многих аспектах жизни. День хорош для проведения переговоров, собеседований, деловых встреч. В личной жизни все будет не так гладко, как в рабочей. Возможны определенные разочарования в ком-то или чем-то.


Астропрогноз от Василисы Володиной на 10 ноября для Козерогов, Водолеев, Рыб

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам в это время следует запастись терпением и сдержанностью, даже если дел у них окажется невпроворот. Не рекомендуется в это время проводить какие-либо встречи, даже дружеские, поскольку есть риск испортить отношения с дорогими для Козерогов людьми. День подходит для посещения врача и назначения лечения.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям в это время не стоит давать кому-то обещания, поскольку велика вероятность того, что они не смогут его выполнить. Не рекомендуется также верить в слова и клятвы окружающих, они также могут лгать. 10 ноября позволительно устроить себе отдых. Можно пойти на какое-нибудь развлекательное мероприятие.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам в этот период категорически нельзя общаться с токсичным людьми, поскольку они могут принести им неприятности и дискомфорт. Василиса Володина призывает этих людей быть максимально собранными и внимательными, особенно к своему здоровью.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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