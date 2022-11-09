. Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)

Вадим Карасев

Графический дизайнер Бекка Саладин уже неоднократно бывала у нас на сайте. Она воссоздает реалистичные портреты знаменитых исторических личностей, опираясь на старинные бюсты, картины и прочие источники. Как и всегда получилось зрелищно и познавательно. Давайте поглядим на ее новые работы.Елизавета IЕлизавета I последняя из династии Тюдоров. Период правления Елизаветы называют называют «золотым веком Англии» благодаря расцвету культуры и значимости Англии на мировой политической арене. Также известна своим решением о безбрачии, принятым из-за жестокости и казней жён, совершённых её отцом королём Генрихом VIII Тюдором.Александр МакедонскийОдин из величайших полководцев в истории и царь Древней Македонии, названной мировой державой. К сожалению, долго она не просуществовала и распалась после смерти Македонского.Уильям ШекспирСчитается величайшим англоязычным поэтом и драматургом.Жозефина БогарнеЖозефина была первой женой Наполеона I и императрицей Франции с 1804 по 1809 год.Наполеон I БонапартФранцузский император и полководец. Один из наиболее значимых политических деятелей в западной истории.Мария-АнтуанеттаМария-Антуанетта — королева Франции и Наварры, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI. Домашние нежно называли Марию Антуан или Тония.Император АдрианНазван третьим из пяти хороших Римских императоров. Адриана провозглашали императором дважды.Екатерина АрагонскаяЕкатерина — первая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора и мать королевы Марии I. Их брак был аннулирован по настоянию коронованного мужа после 24 лет совместной жизни. А всё из-за отсутствия наследников мужского пола.ПокахонтасНа самом деле индейскую принцессу звали Матоака, а Покахонтас — это прозвище, данное ей отцом, и означает оно «маленькая баловница» или «проказница».Анна БолейнПечально известная вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора. Мать королевы Англии, Елизаветы I.Дама из ЭльчеСлучайно найденный шедевр древнеиспансокого искусства, созданный в 4-5 веке до н.э. Известняковый бюст прекрасной незнакомки был обнаружен в частном владении в 1897 году в Эльче (Аликанте).Марк АврелийФилософ и римский император. Назван последним из пяти хороших императоров Рима.НефертитиСупруга древнеегипетского фараона Эхнатона. Считалась невероятной красавицей, пленявшей одним взглядом.Влад ЦепешОн же Влад Дракула. Личность этого человека и послужила вдохновением для создания одного из ведущих персонажей в романе Брэма Стокера «Дракула».Клеопатра VII ФилопаторКлеопатра VII стала последней царицей эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Именно её и полководца Марка Антония связывает драматическая история любви, благодаря которой она и прославлена.