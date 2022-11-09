. Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)

Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)

Елизавета IГрафический дизайнер Бекка Саладин уже неоднократно бывала у нас на сайте. Она воссоздает реалистичные портреты знаменитых исторических личностей, опираясь на старинные бюсты, картины и прочие источники. Как и всегда получилось зрелищно и познавательно. Давайте поглядим на ее новые работы.

Елизавета I


Елизавета I последняя из династии Тюдоров. Период правления Елизаветы называют называют «золотым веком Англии» благодаря расцвету культуры и значимости Англии на мировой политической арене. Также известна своим решением о безбрачии, принятым из-за жестокости и казней жён, совершённых её отцом королём Генрихом VIII Тюдором.

Александр Македонский

Александр Македонский
Один из величайших полководцев в истории и царь Древней Македонии, названной мировой державой. К сожалению, долго она не просуществовала и распалась после смерти Македонского.

Уильям Шекспир

Уильям Шекспир
Считается величайшим англоязычным поэтом и драматургом.

Жозефина Богарне

Жозефина Богарне
Жозефина была первой женой Наполеона I и императрицей Франции с 1804 по 1809 год.

Наполеон I Бонапарт

Наполеон I Бонапарт
Французский император и полководец. Один из наиболее значимых политических деятелей в западной истории.

Мария-Антуанетта

Мария-Антуанетта
Мария-Антуанетта — королева Франции и Наварры, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии. Супруга короля Франции Людовика XVI. Домашние нежно называли Марию Антуан или Тония.

Император Адриан

Император Адриан
Назван третьим из пяти хороших Римских императоров. Адриана провозглашали императором дважды.

Екатерина Арагонская

Екатерина Арагонская
Екатерина — первая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора и мать королевы Марии I. Их брак был аннулирован по настоянию коронованного мужа после 24 лет совместной жизни. А всё из-за отсутствия наследников мужского пола.

Покахонтас

Покахонтас
На самом деле индейскую принцессу звали Матоака, а Покахонтас — это прозвище, данное ей отцом, и означает оно «маленькая баловница» или «проказница».

Анна Болейн

Анна Болейн
Печально известная вторая супруга короля Англии Генриха VIII Тюдора. Мать королевы Англии, Елизаветы I.

Дама из Эльче

Дама из Эльче
Случайно найденный шедевр древнеиспансокого искусства, созданный в 4-5 веке до н.э. Известняковый бюст прекрасной незнакомки был обнаружен в частном владении в 1897 году в Эльче (Аликанте).

Марк Аврелий

Марк Аврелий
Философ и римский император. Назван последним из пяти хороших императоров Рима.

Нефертити

Нефертити
Супруга древнеегипетского фараона Эхнатона. Считалась невероятной красавицей, пленявшей одним взглядом.

Влад Цепеш

Влад Цепеш
Он же Влад Дракула. Личность этого человека и послужила вдохновением для создания одного из ведущих персонажей в романе Брэма Стокера «Дракула».

Клеопатра VII Филопатор

Клеопатра VII Филопатор
Клеопатра VII стала последней царицей эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Именно её и полководца Марка Антония связывает драматическая история любви, благодаря которой она и прославлена.
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические
Китайский мессенджер заставил заблокированных пользователей извиняться
Китайский мессенджер заставил заблокированных пользователей извиняться
Что такое аскеза и как она поможет добиться исполнения желаний в новом 2023 году
Что такое аскеза и как она поможет добиться исполнения желаний в
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Давид Манукян потратил миллионы на свою внешность
Давид Манукян потратил миллионы на свою внешность
Виктория Боня призналась, что живет на скромный миллион в месяц
Виктория Боня призналась, что живет на скромный миллион в месяц
Директор Филиппа Киркорова объяснил скандальную выходку артиста
Директор Филиппа Киркорова объяснил скандальную выходку артиста
Известный по окаменелостям моллюск найден живым возле Санта-Барбары
Известный по окаменелостям моллюск найден живым возле Санта-Барбары
Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме
Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в
Банки предупредили о рисках мошенничества с кредитными каникулами для участников СВО
Банки предупредили о рисках мошенничества с кредитными каникулами для
Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет популярности
Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США

Топ на сегодня

Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились в бегство
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились
Филипп Киркоров в одних трусах вышел на сцену
Филипп Киркоров в одних трусах вышел на сцену
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы

Еще по теме

Графическая дизайнерка показала, как знаменитые исторические личности могли выглядеть в реальности
Графический дизайнер переосмыслил постеры культовых фильмов (ФОТО)
70 лет любви: новые портреты королевы Елизаветы II и принца Филиппа
Графический дизайнер представил концепт Xbox Series X Elite