. Известного блогера выгоняют из страны

Некоглай смонтировал неподобающий ролик. Друг Дани Милохина решил пошутить и опубликовал видео, на котором российский солдат отбрасывает прилетающие гранаты. Ролик, по мнению Некоглая, должен был поднять настроение, но привел к проблемам с законом. Несколько часов назад Некоглая задержала полиция. После допроса следствие решило депортировать блогера из России за нарушение миграционного режима. Николай Лебедев (настоящее имя парня — прим. «З-ая.ру») — гражданин Молдавии. Кроме того, Пресненский суд Москвы взыскал с молодого человека пять тысяч рублей. «Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации, путем принудительного перемещения», — сообщила пресс-служба. Скандал разгорелся из-за того, что Некоглай высмеял военнослужащего, выполняющего боевые задачи в зоне СВО. Стример издевательски обыграл подвиг бойца, дважды отбросившего гранаты. При этом менеджер Лебедева до последнего уверял, что блогер не хотел оскорбить солдат, которые защищают свою страну. «Перевод песни видели? Там же понятно, что он не стебется. А образ его — это его имя, никак он не пытается оскорбить либо унизить кого-то», — попытался оправдать Николая Никита Артемчук.