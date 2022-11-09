. Известный по окаменелостям моллюск найден живым возле Санта-Барбары
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Известный по окаменелостям моллюск найден живым возле Санта-Барбары

Известный по окаменелостям моллюск найден живым возле Санта-Барбары

Небольшой двустворчатый моллюск Cymatioa cooki, ранее известный только по окаменелостям периода плейстоцена, был обнаружен живым в приливной зоне в Калифорнии, недалеко от Санта-Барбары.

«Не так уж часто можно найти живым вид, впервые известный из летописи окаменелостей, особенно в таком хорошо изученном регионе, как Южная Калифорния, — говорит Джефф Годдард из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре. — Наша находка не ровесник знаменитым латимерии и глубоководному моллюску Neopilina galatheae, представляющим целые классы животных, которые исчезли 400 миллионов лет назад, но она, например, ровесник удивительных животных, найденных в битумных озерах Ла-Брея».

В 2018 и 2019 годах доктор Годдард и его коллега доктор Пол Валентич-Скотт из Музея естественной истории Санта-Барбары обнаружили трех живых особей маленьких полупрозрачных двустворчатых моллюсков в приливной зоне пляжа Нейплс-Пойнт. «Их раковины — всего 10 мм в длину. Когда они вытянулись и начали размахивать яркими белыми полосами на расстояние значительно длиннее их раковины, я понял, что никогда раньше не видел этот вид», — говорит Годдард. «Я был удивлен и заинтригован. Я очень хорошо знаю представителей этого семейства двустворчатых моллюсков (Galeommatidae) вдоль побережья Америки. Такого я никогда раньше не видел», — добавляет Валентич-Скотт.

Исследователи изучили собранные образцы и пришли к выводу, что они никак не могут относиться к виду Cymatioa lectilis, современному представителю рода Cymatioa, зарегистрированному в этом регионе. В ходе последующих исследований они определили, что образцы соответствуют голотипу вымершего вида Cymatioa cooki (также известного как Bornia cooki) из плейстоцена округа Лос-Анджелес. «Существует столь длинная история сбора раковин и малакологии в Южной Калифорнии — включая людей, интересующихся самыми трудными для поиска микромоллюсками, — что трудно поверить, что никто не нашел даже раковины нашей маленькой милашки», — говорит Джефф Годдард.

Об открытии сообщается в журнале Zookeys.

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По материалам: polit.ru

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