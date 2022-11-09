. Юлия Меньшова рассказала об умершей любви

Ведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала о разводе. Артистка высказалась на тему, которая сейчас бурно обсуждается в мировых СМИ. Речь идёт о разрыве Шакиры с Жераром Пике. Звездный роман продлился 12 лет и, казалось, был одним из самых образцовых. Однако семейное счастье певицы рухнуло из-за жестокого предательства. Шакира ушла от отца своих сыновей в начале лета после того, как узнала об измене. Пике променял гражданскую жену на молодую студентку Клару Чиа Марти. Сегодня стало известно о результатах судебного слушания, где решался вопрос об опеке над детьми пары. Несмотря на усилия адвокатов Пике, мальчики всё-таки останутся жить с мамой. По слухам, Шакира намерена в ближайшее время увезти их в Майами.Меньшова переживает из-за печального финала красивой истории любви. Она знает, что в такие моменты обоим партнерам бывает очень тяжело смириться с переменами. «Больно всегда и всем. Даже тем, кто выступает в роли инициатора. И тем, кто сразу бросается в новые отношения. Всем. И всегда. Больно, когда умирает любовь»,— пишет Меньшова в Сети. Накануне, кстати, стало известно о разводе ещё одной звезды. Анна Грачевская объявила о том, что теперь она снова находится в активном поиске. Бывшая жена создателя «Ералаша» ушла от баскетболиста Артема Кузякина после шести лет брака.