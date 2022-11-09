. Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск с правого берега Днепра

Командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, приняв решение отвести войска с правого на левый берег Днепра, сделал сложный, но верный выбор. Об этом заявил главы Чечни Рамзан Кадыров.

Как писала «Парламентская газета», командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что было принято решение об обороне на левом берегу Днепра в целях сохранения жизни военных и боеспособности. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять необходимые меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

Комментируя это решение в своем Telegram-канале, Кадыров отметил, что Суровикин сделал выбор «между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат».



«Херсон — очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», — написал главы республики.

Он также отметил, что Суровикин и военных бережет, и «занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную». По словам Кадырова, о том, что херсонское направление — «тяжелая боевая территория», стало известно с самого начала спецоперации.

«Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», — добавил главы Чечни, подчеркнув, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал, не боящийся критики».