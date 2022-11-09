. Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск с правого берега Днепра
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск с правого берега Днепра

Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск с правого берега Днепра

Кадыров поддержал решение Суровикина об отводе войск с правого берега Днепра

Командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин, приняв решение отвести войска с правого на левый берег Днепра, сделал сложный, но верный выбор. Об этом заявил главы Чечни Рамзан Кадыров.

Как писала «Парламентская газета», командующий Объединенной группировкой российских войск в зоне спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщил 9 ноября, что было принято решение об обороне на левом берегу Днепра в целях сохранения жизни военных и боеспособности. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил Суровикину принять необходимые меры для безопасной переброски войск на херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

Комментируя это решение в своем Telegram-канале, Кадыров отметил, что Суровикин сделал выбор «между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат». 

«Херсон — очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла. Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», — написал главы республики.

Он также отметил, что Суровикин и военных бережет, и «занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную». По словам Кадырова, о том, что херсонское направление — «тяжелая боевая территория», стало известно с самого начала спецоперации.

«Бойцы моих подразделений также сообщали, что вести бои в этой местности очень сложно. Да, его можно удержать, можно организовать хоть какой-то подвоз боеприпасов, но ценой будут многочисленные человеческие жизни. И такой прогноз нас не устраивает», — добавил главы Чечни, подчеркнув, что Суровикин поступил как «настоящий боевой генерал, не боящийся критики». 

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют свою жизнь, чтобы помочь СВО
Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Маск захотел встретиться с рекламодателями Twitter
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно
Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из России
Британия разрешила финслуги для поставок удобрений из России
Лучшие шутки и мемы из Сети - 09.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 09.11.2022 (15 фото)
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Илон Маск убрал введенную несколько часов назад функцию в Twitter
Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок Xbox в феврале
Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок
Дженнифер Энистон рассказала о попытках забеременеть
Дженнифер Энистон рассказала о попытках забеременеть
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Власти России предложили повысить тарифы на газ
Моргенштерну* пришлось отдать свой ресторанный бизнес
Моргенштерну* пришлось отдать свой ресторанный бизнес
Короля Англии забросали яйцами
Короля Англии забросали яйцами
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных
В Херсонской области заявили о провале наступления украинских военных

Топ на сегодня

Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
Умер основатель и фронтмен рок-группы Nazareth
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
The Times: Украина скоро может остаться без ПВО
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Беженка из Украины очаровала пресс-секретаря президента Чехии
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова
Станислав Садальский требует разобраться со смертью Кузнецова

Еще по теме

Кадыров оценил назначение нового командующего войсками в спецоперации
Кадыров спрогнозировал успешное завершение СВО под руководством Суровикина
Сергей Суровикин стал новым главкомом ВКС России
Суровикин заявил, что потери России на херсонском направлении в 8 раз меньше украинских