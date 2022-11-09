. Как ужиться под одной крышей с Тельцом: 5 советов астрологов

Вадим Карасев

Тельцы — это люди, которых в большинстве случаев не нужно заставлять делать что-то по дому. Тем не менее, есть несколько советов, которые помогут ужиться с ними под одной крышей. Не игнорируйте их, если хотите, чтобы отношения с ними были крепкими.

Тельцы очень часто влюбляются в представителей самых ярких Знаков Зодиака. Если вы к таковым относитесь, то эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают повышенную вероятность влюбить в себя Тельца. Если ваша любовь пойдет дальше, и вы захотите начать жить под одной крышей, без описанных ниже советов просто не обойтись.

Не наводите порядок там, где не следует

Первое и самое главное правило для тех, кто хочет жить вместе с Тельцом, но делать это без драм и войн, стоит научиться уважать личное пространство этого человека. Ни в коем случае не берите без спроса то, что принадлежит представителю данного Знака. Ни под каким предлогом не ищите ничего в его вещах и всегда оставляйте его вещи лежать в таком порядке, в каком они лежат изначально.

Дайте Тельцы возможность и место для уединения

Тельцы любят общаться со второй половинкой, но наблюдения показывают, что представителям данного Знака частенько очень хочется побыть одним. В связи с этим не нужно обижаться на мужчину или женщину-Тельца. Это не говорит о желании вас как-то проучить — просто рожденным под управлением данного Знака порой нужно накопить внутренней энергии, но сделать это они могут только таким образом — без людей вокруг и без лишнего общения.

Дайте Тельцу свободу самовыражения

Если Телец хочет рисовать, пускай делает из своей комнаты художественную галерею. Если он занимается музыкой, пусть в доме будут разбросаны музыкальные инструменты. Тельцу нельзя запрещать заниматься тем, чем он любит заниматься, что бы это ни было. Он или она будут вам очень благодарны за ваше понимание и терпение.

Будьте красивыми

Если ваша вторая половинка Телец, то даже дома старайтесь выглядеть красиво и опрятно. Одевайтесь понаряднее, несмотря на то, что вас видит только любимый человек. Тельцу очень приятно, когда близкий человек пытается впечатлить его или её новой одеждой. Вам придется перестать разделять пребывание вне дома и в родных стенах. Старайтесь выглядеть всегда на все сто.

Не обещайте Тельцу того, что не сможете выполнить

У этих людей невероятно хорошая память, особенно если кто-то что-то им обещал. Они точно не забудут ваши слова и данные ранее клятвы. Если вы хотите, чтобы в совместной жизни с Тельцом у вас все было хорошо, не давайте этому человеку пустых обещаний.