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Какие авто не следует покупать, рассказал эксперт

Какие авто не следует покупать, рассказал эксперт
Специалист рассказал о плюсах и минусах зарубежных машин. Этой весной и летом большинство мировых производителей автомобилей покинули российский рынок. Тем не менее, приобрести модели европейских и американских марок все равно можно. Но не нужно, считает автомобильный эксперт Егор Васильев. По мнению специалиста, основная проблема владения автомобилями немецких, чешских, американских брендов не в сложности покупки, а в затратах на содержание. Стоимость запасных частей сильно выросла. Порой, говорит Васильев, речь идет о трехкратном подорожании. Поэтому есть смысл рассмотреть возможность приобретения авто китайских, корейский и отечественных марок.  «Стоит ли сильно переплачивать за владение тем же «европейцем», если его китайский аналог будет и более продвинутым с точки зрения современных технологий и дешевле в обслуживании. Тем более что оно будет осуществляться без использования различных серых схем», — завил Васильев.  Специалист уверен, что китайские бренды уже жестоко теснят наши «Лады» и «Уазики». Производители из Поднебесной способны на лидерство не только в массовом, но и в премиум сегментах. Это, скорее всего, вопрос ближайшего будущего. Правда, все может измениться, как только западные производители вновь решат вернуться. «Когда покинувшие наш рынок автомобильные бренды вернутся, никто не помешает потребителю опять обратить на них свое внимание. А пока лучше выбирать автомобиль исходя из возможности минимизации затрат на его эксплуатацию»,  — приводит мнение эксперта агентство «Прайм». Ранее в Минпромторге рассказали, что планируют расширить программу льготного автокредитования. Новенькие модели отечественного производства будут доступны большему количеству российских граждан. А это, в свою очередь, простимулирует отечественный автопром.   
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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