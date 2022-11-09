. Камера от Samsung научилась смотреть сквозь стены
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Камера от Samsung научилась смотреть сквозь стены

Камера от Samsung научилась смотреть сквозь стены

Инженеры Массачусетского технологического института и Samsung создали недорогую камеру, способную быстро и с высокой чувствительностью обнаруживать терагерцевое излучение при комнатных условиях, написано в статье журнала Nature Nanotechnology. Это положит начало появлению ручных сканирующих устройств, для которых буквально не будет стен.

Терагерцовое излучение, длина волны которого находится между длинами микроволн и видимого света, может проникать во многие неметаллические материалы и обнаруживать сигнатуры определенных молекул. Эти свойства могут пригодиться в широком спектре областей, включая сканирование безопасности в аэропортах, промышленный контроль качества, астрофизические наблюдения, беспроводную связь с более высокой пропускной способностью, чем имеют существующие диапазоны мобильных телефонов.


Разработка устройств для обнаружения и получения изображений на основе терагерцовых волн всегда была сложной задачей, и большинство существующих терагерцовых камер достаточно дороги, к тому же медленны, громоздки и требуют вакуумных систем и чрезвычайно низких температур. Теперь же создана камера, которая может обнаруживать терагерцовые импульсы быстро, с высокой чувствительностью, при комнатной температуре и давлении. Ее система использует частицы - квантовые точки, которые могут излучать видимый свет при стимуляции терагерцевыми волнами. Затем видимый свет может быть записан устройством, которое похоже на детектор стандартной электронной камеры, и может быть даже виден невооруженным глазом.

Фотоны терагерцового излучения обладают чрезвычайно низкой энергией, что затрудняет их обнаружение.

"Устройство преобразует эту крошечную энергию фотонов во что-то видимое, что легко обнаружить с помощью обычной камеры", - объясняет команда ученых.

В ходе экспериментов устройство смогло обнаруживать терагерцовые импульсы при низких уровнях интенсивности, которые превосходили возможности современных больших и дорогих систем. Исследователи продемонстрировали возможности детектора, сделав снимки с терагерцовой подсветкой некоторых структур, используемых в их устройствах, таких как наноразнесенные золотые линии и кольцевые щели, применяемые для поляризованного детектора, доказав таким образом чувствительность системы.

Ранее ученые из Техасского университета создали искусственный интеллект, способный с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) читать мысли людей. ФМРТ считывает мозговую активность пациента, а искусственный интеллект переводит сигналы мозга в слова. Чтобы реализовать этот процесс, до этой разработки приходилось вживлять электроды в мозг.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Камера от Samsung научилась смотреть сквозь стены
Камера от Samsung научилась смотреть сквозь стены
В сети раскритиковали Бербок за слова о нацизме
В сети раскритиковали Бербок за слова о нацизме
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в
России предсказали значительное сокращение добычи нефти
России предсказали значительное сокращение добычи нефти
Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая
Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая
Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические личности могли выглядеть в реальности (15 фото)
Графический дизайнер Бекка Саладин показала, как исторические
Китайский мессенджер заставил заблокированных пользователей извиняться
Китайский мессенджер заставил заблокированных пользователей извиняться
Что такое аскеза и как она поможет добиться исполнения желаний в новом 2023 году
Что такое аскеза и как она поможет добиться исполнения желаний в
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Филипп Киркоров напал на поклонники с букетом цветов
Давид Манукян потратил миллионы на свою внешность
Давид Манукян потратил миллионы на свою внешность
Виктория Боня призналась, что живет на скромный миллион в месяц
Виктория Боня призналась, что живет на скромный миллион в месяц

Топ на сегодня

Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Филипп Киркоров в одних трусах вышел на сцену
Филипп Киркоров в одних трусах вышел на сцену
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
В России прекратит работать популярный VPN-сервис
В России прекратит работать популярный VPN-сервис

Еще по теме

На основе золота создан самый черный материал
Вода может замерзать при температуре выше 100 градусов по Цельсию
Samsung Galaxy S7 получит новую функцию (ФОТО)
Лучшие модели телефонов Samsung в 2020 году