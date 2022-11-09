. Камера от Samsung научилась смотреть сквозь стены

Вадим Карасев

Инженеры Массачусетского технологического института и Samsung создали недорогую камеру, способную быстро и с высокой чувствительностью обнаруживать терагерцевое излучение при комнатных условиях, написано в статье журнала Nature Nanotechnology. Это положит начало появлению ручных сканирующих устройств, для которых буквально не будет стен.

Терагерцовое излучение, длина волны которого находится между длинами микроволн и видимого света, может проникать во многие неметаллические материалы и обнаруживать сигнатуры определенных молекул. Эти свойства могут пригодиться в широком спектре областей, включая сканирование безопасности в аэропортах, промышленный контроль качества, астрофизические наблюдения, беспроводную связь с более высокой пропускной способностью, чем имеют существующие диапазоны мобильных телефонов.

Разработка устройств для обнаружения и получения изображений на основе терагерцовых волн всегда была сложной задачей, и большинство существующих терагерцовых камер достаточно дороги, к тому же медленны, громоздки и требуют вакуумных систем и чрезвычайно низких температур. Теперь же создана камера, которая может обнаруживать терагерцовые импульсы быстро, с высокой чувствительностью, при комнатной температуре и давлении. Ее система использует частицы - квантовые точки, которые могут излучать видимый свет при стимуляции терагерцевыми волнами. Затем видимый свет может быть записан устройством, которое похоже на детектор стандартной электронной камеры, и может быть даже виден невооруженным глазом.

Фотоны терагерцового излучения обладают чрезвычайно низкой энергией, что затрудняет их обнаружение.

"Устройство преобразует эту крошечную энергию фотонов во что-то видимое, что легко обнаружить с помощью обычной камеры", - объясняет команда ученых.

В ходе экспериментов устройство смогло обнаруживать терагерцовые импульсы при низких уровнях интенсивности, которые превосходили возможности современных больших и дорогих систем. Исследователи продемонстрировали возможности детектора, сделав снимки с терагерцовой подсветкой некоторых структур, используемых в их устройствах, таких как наноразнесенные золотые линии и кольцевые щели, применяемые для поляризованного детектора, доказав таким образом чувствительность системы.

Ранее ученые из Техасского университета создали искусственный интеллект, способный с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ) читать мысли людей. ФМРТ считывает мозговую активность пациента, а искусственный интеллект переводит сигналы мозга в слова. Чтобы реализовать этот процесс, до этой разработки приходилось вживлять электроды в мозг.