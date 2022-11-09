. Комиссия по повышению устойчивости экономики в условиях санкций сможет принимать решения на основе опроса
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Комиссия по повышению устойчивости экономики в условиях санкций сможет принимать решения на основе опроса

Комиссия по повышению устойчивости экономики в условиях санкций сможет принимать решения на основе опроса

Аналогичная возможность предусмотрена для подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Такие нормы содержит постановление Правительства от 31.11 2022 года № 1942. Документ вступает в силу 9 ноября.

Правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций сможет принимать решения по результатам письменного опроса ее членов, проведенного по решению председателя комиссии. При этом последний освобожден от заполнения опросного листа.

Аналогичная возможность установлена для подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики. Решение о проведении письменного опроса принимает ее председатель.

Уточняется, что решения подкомиссии принимаются простым большинством голосов ее членов, участвовавших в заседании (письменном опросе). При равенстве голосов решающим является голос председателя подкомиссии.


Ранее, в марте, Председатель Правительства Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Теперь она также занимается выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации и рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях.


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По материалам: pnp.ru

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