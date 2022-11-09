. Короля Англии забросали яйцами

Наследник престола Карл III был сильно унижен. Наследник Елизаветы II пережил страшное унижение во время сегодняшнего визита в Йорк. Карл III был освистан недоброжелателями, а после закидан яйцами. То ли у нарушителей проблемы с меткостью, то ли они побоялись нанести реальный вред королю, но по цели они в итоге не попали. Яйца «просвистели» рядом с монархом, едва не оказавшись на голове работника местной полиции, который сопровождал Карла. Метатель был сразу же задержан полицией, но перед этим он успел выкрикнуть свои претензии к королю. Он оправдал свой дерзкий поступок политическим лозунгом. «Эта страна была построена на крови рабов», — цитирует NBC напавшего на короля мужчину. Карл, стоит отметить, не подал виду, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Однако, учитывая его вспыльчивый характер и дурной нрав, можно быть уверенными: кто-то из сотрудников его охраны потеряет работу. Вряд ли король будет мириться с подобными публичными унижениями. Скорее всего, он после случившегося усилит режим безопасности и поставит условие, чтобы в будущем в его сторону больше не летели яйца, помидоры или любые другие продукты питания.