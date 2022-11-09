. Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США

Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США

Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в СШАПесков заявил, что обвинения о вмешательстве России в американские выборы стали привычными

Кремль уже привык к обвинениям о вмешательстве России в американские выборы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его реакцию приводит ТАСС.

Он отметил, что Москва давно не обращает внимания на подобные утверждения. «Мы настолько привыкли, что не замечаем», —сказал представитель Кремля на просьбу журналистов прокомментировать заявления о российском вмешательстве в выборы в Конгресс США.

,

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме
Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в
Банки предупредили о рисках мошенничества с кредитными каникулами для участников СВО
Банки предупредили о рисках мошенничества с кредитными каникулами для
Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет популярности
Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
В «VK Мессенджере» появились новые функции
В «VK Мессенджере» появились новые функции
Серверы eFootball 2023 отключат на 3 дня, но игрокам обещают компенсации
Серверы eFootball 2023 отключат на 3 дня, но игрокам обещают
Власти захотели жестче требовать с госкомпаний закупок российских товаров
Власти захотели жестче требовать с госкомпаний закупок российских
Попугай исполняет песню Рианны «The Monster»
Попугай исполняет песню Рианны «The Monster»
Экоактивисты попытались испортить картины Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл»
Экоактивисты попытались испортить картины Уорхола «Банки с супом
Россию предупредили о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»
Россию предупредили о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»
На пиктском резном камне нашли огамическую надпись
На пиктском резном камне нашли огамическую надпись
Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили
Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили

Топ на сегодня

Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
В США нашли виновных в завышении цен на американский газ в Европе
В США нашли виновных в завышении цен на американский газ в Европе
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились в бегство
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы

Еще по теме

США планируют огласить санкции против РФ "из-за вмешательства в выборы"
Песков рассказал о влиянии обвинений против России на жизнь в США
Трамп прокомментировал доклад Конгресса о «вмешательстве» РФ в выборы
Нацразведка США скоро завершит расследование вмешательства России в выборы