Крупное «Зимнее обновление» Halo Infinite уже доступно: что нового
Сегодня, 01:10 Вадим Карасев
Сегодня студия 343 Industries выпустила крупное «Зимнее обновление» для Halo Infinite. С ним в игре не начинается третий сезон — он стартует только в марте 2023 года, но игроков ждет масса интересного:
Бета-версия режима Forge. Теперь игроки могут создавать свои уникальные карты, ранее разработчики выпускали несколько обучающих роликов, которые показывали, что режим действительно мощный.
Кооператив по сети. Напомним, что сплит-скрин кооператив был отменен.
Возможность переигрывать миссии в сюжетной кампании.
Новый режим для мультиплеера — Covert One-Flag.
Две новые карты: Argyle и Detachment, которые студия 343 Industries создала при помощи Forge.
Новый «Боевой пропуск» на 30 уровней — бесплатный для всех игроков, в нем можно получить предметы «вдохновленные Halo Reach».
Некоторые изменения в балансе.
Обновление уже доступно бесплатно для всех в Halo Infinite. Сама игра есть в Game Pass, а ее мультиплеер бесплатный.
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По материалам: newxboxone