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Куксенко разоблачила Ивана Барзикова

Куксенко разоблачила Ивана Барзикова
Маргарита Куксенко искренне возмущена ложью своего пока ещё законного мужа Ивана Барзикова. Несколько дней назад тот заявил, что развёлся и сделал предложение Крис, но всё оказалось ложью... Буквально несколько дней назад Иван Барзиков похвастался, что наконец-то освободился от оков брака и сделал предложение руки и сердца Кристине Бухынбалтэ, однако всё оказалось очередной постановкой... Маргарита Куксенко очень недовольна очередной ложью Ивана Барзикова. Ее раздражает, что тот организовал очередное выступление в соцсетях, после чего позвонил ей и попросил поучаствовать в этом фарсе, причём, на его стороне.

Маргарита твёрдо заявил, что они до сих пор не развелись, а Барзикова она назвала Клоуном и Хайпажором. В данный момент Барзикову необходимо оформить российское гражданство. Он по-прежнему этого не сделал и оттого не торопится разводиться. Кроме того, ему необходим штамп, чтобы пересекать границу нашей страны. Марго не сообщила, что именно не так с его документами, однако факт остаётся фактом и Ваню постоянно по какой-то причине задерживают в паспортном контроле.
Однако Рита в ближайшее время всё равно планирует подать на развод и оставить Барзикова выкручиваться своими силами. Как думаете, правильно она поступила?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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