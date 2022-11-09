. Куксенко разоблачила Ивана Барзикова

Вадим Карасев

Буквально несколько дней назад Иван Барзиков похвастался, что наконец-то освободился от оков брака и сделал предложение руки и сердца Кристине Бухынбалтэ, однако всё оказалось очередной постановкой... Маргарита Куксенко очень недовольна очередной ложью Ивана Барзикова. Ее раздражает, что тот организовал очередное выступление в соцсетях, после чего позвонил ей и попросил поучаствовать в этом фарсе, причём, на его стороне.Маргарита твёрдо заявил, что они до сих пор не развелись, а Барзикова она назвала Клоуном и Хайпажором. В данный момент Барзикову необходимо оформить российское гражданство. Он по-прежнему этого не сделал и оттого не торопится разводиться. Кроме того, ему необходим штамп, чтобы пересекать границу нашей страны. Марго не сообщила, что именно не так с его документами, однако факт остаётся фактом и Ваню постоянно по какой-то причине задерживают в паспортном контроле.Однако Рита в ближайшее время всё равно планирует подать на развод и оставить Барзикова выкручиваться своими силами. Как думаете, правильно она поступила?