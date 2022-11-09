Курсы медсестер и работа на передовой: депутаты новой волны меняют свою жизнь, чтобы помочь СВО
Депутаты новой волны от "Единой России" своими действиями показывают готовность помогать стране наравне со всеми гражданами.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева окончила курсы младших медицинских сестер по уходу за больными.
"Буду стараться посещать раненых бойцов в госпитале уже не в качестве депутата Госдумы", — заявила она.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина также окончила курсы сестринского дела и в ближайшее время приступит к работе в медицинском учреждении.
"Каждый из нас сегодня мобилизуется по-своему. Каждый день помогаем семьям мобилизованных и добровольцев, а также нашим бойцам, которые уже отправились в зону СВО", — написала парламентарий.
Член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина по примеру коллег также учится на курсах младшей медицинской сестры.
"Пусть каждый думает о том, как внести свой вклад в общее дело. Пусть на смену панике приходит четкий план, спокойствие, ощущение опоры внутри себя, желание помочь своему народу и готовность действовать", — сказала депутат.
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов работает на передовой в качестве военного врача.
"Я чувствую, что я здесь нужен. И пока я буду нужен, я отсюда не уеду", — заявил Хубезов.
Депутат также подчеркнул, что "когда твоей стране плохо, каждый определяет свою позицию сам — кто-то едет на границу с Грузией, а кто-то сюда, на передовую".
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев тоже отправился на фронт в качестве добровольца, где работает военным врачом и оказывает медицинскую помощь российским военнослужащим. Башанкаев считает своим врачебным долгом обеспечить помощь пациентам и врачам в зоне СВО.
Заместитель председателя комитет Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина в свой день рождения призвала друзей и подписчиков не дарить ей подарки, а перевести деньги в фонд, оказывающий помощь семьям мобилизованных жителей Мордовии.
Еще один депутат, заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Олег Голиков один из первых заявил о своем решении уйти добровольцем на фронт, несмотря на то что ему уже больше 50 лет. По мнению Голикова, долг каждого мужчины, способного держать оружие — защитить свою Родину и семью от врагов.