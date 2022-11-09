. "Лаборатория Касперского" отключила свой VPN в России

Вадим Карасев

VPN-приложение Kaspersky Secure Connection от "Лаборатории Касперского" прекратит работать в России. Платная версия будет доступна до окончания срока подписки, бесплатная - до 15 ноября, заявили представители компании.

Платная версия Kaspersky Secure Connection будет продаваться в РФ до конца декабря текущего года. Если клиент уже приобрел и активировал VPN-приложение, оно продолжит работать до окончания срока действия лицензии или текущей подписки (обычно это один год). В компании пообещали отключать функции программы поэтапно.

"VPN-приложение Kaspersky Secure Connection больше не будет доступно на российском рынке. Отключение продукта в России будет происходить поэтапно, чтобы свести неудобства для текущих пользователей к минимуму", - сообщили в пресс-службе.

Представители "Лаборатории Касперского" заверили, что изменения в функционировании Kaspersky Secure Connection никак не повлияет на пользователей из других государств.

"Русскоязычная версия приложения все так же будет доступна на сайтах "Лаборатории Касперского" и в магазинах мобильных приложений. Для пользователей за пределами России набор доступных функций и VPN-серверов не изменится", - уточнили в компании.

Представители пресс-службы отказались комментировать причины отключения VPN-приложения в России.

Ранее Евгений Касперский сообщил о разработке отечественного аналога Windows и Android. Операционная система KasperskyOS, созданная "Лабораторией Касперского", в данный момент используется в сферах деятельности с повышенными требованиями к кибербезопасности, вроде транспортной и промышленной инфраструктуры.