. Любвеобильному Тиграну Салибекову разбили сердце

Вадим Карасев

Ситуация в семье смогла сильно подкосить Тиграна Салибекова. Он вынужден заново обустраивать квартиру, менять входную дверь, следить за заявлениями в суде и пытаться как-то наладить контакт с детьми. В одном из эфиров он сообщил, что находится в подавленном состоянии и пока больше не желает строить отношения. Даже 20-летняя Диана его лишь использовала.Как оказалось, молодая девушка разбила сердце любвеобильного Тиграна. Сперва она отказалась заселяться в одну комнату, после чего на горизонте появился её бывший с цветами. В итоге она сообщила Салибекову, что совершенно К нему ничего не чувствует. Также девушка сообщила, что не желает связываться с бывшей женой Тиграна. Ей не нужны вечные разборки и масса негатива в социальных сетях.Тигран совсем выбит из колеи, ведь украденные 350 тысяч Юлия возвращать не собирается, ещё и угрожает слить в сеть компромат на мать Салибекова. И она уверена, что за распространение этой информации ей ничего не будет. Вряд ли кто-то решится отправить многодетную мать за решётку...