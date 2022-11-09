. Любвеобильному Тиграну Салибекову разбили сердце
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Любвеобильному Тиграну Салибекову разбили сердце

Любвеобильному Тиграну Салибекову разбили сердце
Оказалось, что новая избранница Тиграна Салибекова, 20-летняя Диана, всего-навсего его использовала. Да и бесконечные разборки с его экс-супругой ей оказались не нужны.
 Ситуация в семье смогла сильно подкосить Тиграна Салибекова. Он вынужден заново обустраивать квартиру, менять входную дверь, следить за заявлениями в суде и пытаться как-то наладить контакт с детьми. В одном из эфиров он сообщил, что находится в подавленном состоянии и пока больше не желает строить отношения. Даже 20-летняя Диана его лишь использовала.

Как оказалось, молодая девушка разбила сердце любвеобильного Тиграна. Сперва она отказалась заселяться в одну комнату, после чего на горизонте появился её бывший с цветами. В итоге она сообщила Салибекову, что совершенно К нему ничего не чувствует. Также девушка сообщила, что не желает связываться с бывшей женой Тиграна. Ей не нужны вечные разборки и масса негатива в социальных сетях.
Тигран совсем выбит из колеи, ведь украденные 350 тысяч Юлия возвращать не собирается, ещё и угрожает слить в сеть компромат на мать Салибекова. И она уверена, что за распространение этой информации ей ничего не будет. Вряд ли кто-то решится отправить многодетную мать за решётку...
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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