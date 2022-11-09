. Лунный день сегодня 9 ноября 2022 года
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Лунный день сегодня 9 ноября 2022 года

Лунный день сегодня 9 ноября 2022 года

Узнать о том, как именно будет влиять на нас ночное светило, помогут точные советы астрологов. Они отражены в ежедневном лунном календаре, и благодаря им будет проще планировать свою работу.


Сегодня нас ожидает аспект Меркурия к Солнцу и Урану. Сильная энергетика этого события придает не просто активности, но и позитивно влияет на работоспособность. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не упускать возможностей этого дня и не сидеть сложа руки. В среду благодаря приливу сил будет проще выполнять сложные задачи, а также исполнять заветные мечты.

Фаза Луны: сегодня убывающая Луна будет пребывать в созвездии Тельца. 15 лунные сутки — прекрасное время для воплощения в жизнь смелых планов и осуществления задуманного. Позитивное влияние этого союза придаст уверенности и настроит на позитивную волну.

Магнитные бури 9 ноября: слабое геомагнитное возмущение сегодня никак не отразится на самочувствии.

Что принесет удачу сегодня


усердие;
творческая работа;
планирование;
финансовые операции;
переезд;
обучение;
смелость и сила воли.

Что отпугнет успех в этот день


апатия и лень;
спешка;
агрессия;
невнимание к предчувствиям.

Домашние дела по лунному календарю

Сегодня астрологи рекомендуют заняться работой по дому: уборкой, ремонтом, сбором вещей для переезда. В среду нас ждет благоприятный день, однако не стоит забывать о том, что Луна убывает и сил становится меньше. Заранее составленный план действий и своевременный отдых спасут от переутомления и избавят от проблем. Уместно 9 ноября и отправляться в путешествия, особенно если речь идет о долгожданном отпуске или поездке в санаторий.

Одежда и талисманы удачи на эту среду

Сегодня для плодотворной работы стоит выбирать однотонные костюмы земных оттенков. Удачу в делах и обучении принесут коричневые и зеленые оттенки, а для общения с большим количеством людей будут актуальными насыщенные синие тона. Украшения этого дня — изделия из натуральных материалов: камня, дерева, кожи. Талисманами выступят малахит, янтарь и сердолик.

Любовь и общение в 15 лунный день

В эту среду удача будет улыбаться тем, кто настроен позитивно и верит в свой успех. Астрологи рекомендуют привлекать любовь и не бояться новых знакомств, а семейным парам — не стесняться своих чувств и проявления заботы. В этот день удачу принесут романтические свидания, а также небольшие путешествия для того, чтобы отвлечься от рутины и посвятить время близким.

Финансы и работа 9 ноября

В эту среду успех принесут вложения в проверенные фирмы, а также долгожданные дорогостоящие покупки. В целях экономии сегодня астрологи рекомендуют не поддаваться желанию купить все, что попадается на глаза — есть вероятность приобрести товар по завышенной цене. Покупки стоит совершать лишь после сравнения цен и предложений на разных площадках. Продвигаться будет любая работа и обучение, поэтому при должном усердии есть шанс привлечь успех и процветание в короткий срок.

Настроение и здоровье по лунному календарю


В этот день недели важно избегать переутомления и негативных эмоций, способных ослабить здоровье и не лучшим образом повлиять на настроение. Сегодня важно не только работать, но и отдыхать, а также заботиться о своем самочувствии. Тем, кто давно мечтал поправить здоровье, стоит рассмотреть санатории и ретриты, а также обратить внимание на травяные настои. В них содержится большое количество необходимых микроэлементов для поддержания иммунитета.

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По материалам: dailyhoro.ru

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