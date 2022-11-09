. Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле

Вадим Карасев

Президент Франции Макрон объявил о завершении операции «Бархан» в Сахеле

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» против исламистских группировок в африканском регионе Сахель. Трансляция его выступления ведется в Twitter Елисейского дворца.

«Я решил после консультации с нашими партнерами формализовать сегодня завершение антитеррористической операции "Бархан". Наша поддержка африканским странам при этом продолжится, но согласно новыми принципам, которые мы с ними определим», — заявил французский лидер.

Франция проводит операцию с августа 2014 года для борьбы с террористическими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде. Она стала логичным продолжением операции «Сервал», которую французские военные проводили в 2013-2014 годах в Мали. В августе 2020 года Ассими Гоита и еще четыре полковника свергли президента Мали Кейту. В мае 2021 года хунта устроила второй переворот и арестовала гражданских номинальных лиц. В июне того же года Макрон заявил, что собирается поменять модель военного присутствия. Отмечалось, что что многолетняя операция так и не принесла значительных результатов.

В ходе проведения операции между Россией и Францией неоднократно возникали разногласия по поводу следов присутствия в зоне Сахеля российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Министр иностранных делах РФ Сергей Лавров указывал, что власти Мали обратились к ЧВК за помощью для борьбы с террористами. Однако Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству, заявлял он. Между тем во Франции опасались, что ЧВК «Вагнер» вполне способен заменить французскую армию.

Ситуацию для Франции усугубило и то, что власти Мали выслали французского посла из страны. Решение было принято после того, как Жан-Ив Ле Дриан заявил, что военная хунта захватила власть в правительстве Мали незаконно. Ле Дриан в прошлом также обвинял власти Мали в том, что бойцы ЧВК Вагнера «помогают хунте в обмен на ресурсы».

