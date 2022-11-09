. «Малогабаритная» жизнь, или Почему опасно жить в однокомнатных квартирах

Многие считают, что наличие собственной жилплощади — это уже великое благо. И не так важно, что жилье маленькое и тесное. Времена, когда молодые семьи ютились в одной квартире с родителями, прошли. Людям нужно больше свободы и пространства. Это часто приводит к принятию поспешных решений. Человек не хочет ждать, пока удастся накопить на двух- или трехкомнатную квартиру, соглашаясь на «маломерку». Однако это не так безобидно, как кажется. Почему же опасно жить в однокомнатных квартирах?

Чем опасна однокомнатная квартира

Оказывается, однокомнатная квартира — это удар по нашему психологическому комфорту. Человек желает иметь личное пространство, но ему начинают мешать всевозможные предметы мебели, вещи, книги и т.п., так как попросту занимают львиную долю пространства. Выходит не столько квартира, сколько склад личных вещей. А развернуться-то и негде.

Кроме того, что еще важнее, человек находит вторую половинку и создает семью, у них появляется ребенок, и жизнь в одной комнатке превращается в мучение. А это плохо влияет на микроатмосферу в семье.





Психолог Анна Гарш поясняет, что ощущение себя «в клетке» плохо влияет на самооценку, настроение, вызывает апатию и даже приводит к лишнему весу. Если в ближайшей перспективе нет возможности приобрести более просторное жилье, то человек и вовсе теряет мотивацию работать, двигаться дальше.

Как проживание в однушке влияет на детей

Отдельно стоит поговорить о детской психологии. Ребята, которые подрастают в однокомнатной квартире, вынуждены постоянно делить личное пространство с родителями. Они не могут побыть наедине с собой, а это базовая необходимость. Ее игнорирование приводит к снижению когнитивных функций, плохой успеваемости в школе, девиантному поведению как способу сбросить психологический зажим и напряжение.

Бездетные пары могут жить в одной комнате, однако важно сразу договориться об уважении желаний друг друга. Если одному человеку нужно побыть наедине с собой, то второй не должен ему мешать.

Чем еще опасно проживание в однокомнатной квартире





Мало кто задумывается о том, что проживание в тесноте — это увеличенный риск распространения инфекций. Так, если один человек подхватил вирус, то он должен сохранять правила самоизоляции, а в однокомнатной квартире это невозможно. Там недуги распространяются легче и с большей скоростью.

А еще однушки лишены возможности устроить сквозняк, чтобы проветрить помещение. Как результат — снижение иммунитета, духота.

Психолог утверждает, что дети страдают респираторными инфекциями в два раза меньше, если у них есть собственная комната. Согласно актуальным стандартам, норма площади для одного человека — 14 м². Однако часто это невыполнимое требование. Если жилище не позволяет, то минимальная площадь для одного члена семьи должна равняться хотя бы 9 м².