. «Малогабаритная» жизнь, или Почему опасно жить в однокомнатных квартирах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » «Малогабаритная» жизнь, или Почему опасно жить в однокомнатных квартирах

«Малогабаритная» жизнь, или Почему опасно жить в однокомнатных квартирах

«Малогабаритная» жизнь, или Почему опасно жить в однокомнатных квартирах

Многие считают, что наличие собственной жилплощади — это уже великое благо. И не так важно, что жилье маленькое и тесное. Времена, когда молодые семьи ютились в одной квартире с родителями, прошли. Людям нужно больше свободы и пространства. Это часто приводит к принятию поспешных решений. Человек не хочет ждать, пока удастся накопить на двух- или трехкомнатную квартиру, соглашаясь на «маломерку». Однако это не так безобидно, как кажется. Почему же опасно жить в однокомнатных квартирах?

Чем опасна однокомнатная квартира

Оказывается, однокомнатная квартира — это удар по нашему психологическому комфорту. Человек желает иметь личное пространство, но ему начинают мешать всевозможные предметы мебели, вещи, книги и т.п., так как попросту занимают львиную долю пространства. Выходит не столько квартира, сколько склад личных вещей. А развернуться-то и негде.

Кроме того, что еще важнее, человек находит вторую половинку и создает семью, у них появляется ребенок, и жизнь в одной комнатке превращается в мучение. А это плохо влияет на микроатмосферу в семье.


Психолог Анна Гарш поясняет, что ощущение себя «в клетке» плохо влияет на самооценку, настроение, вызывает апатию и даже приводит к лишнему весу. Если в ближайшей перспективе нет возможности приобрести более просторное жилье, то человек и вовсе теряет мотивацию работать, двигаться дальше.

Как проживание в однушке влияет на детей

Отдельно стоит поговорить о детской психологии. Ребята, которые подрастают в однокомнатной квартире, вынуждены постоянно делить личное пространство с родителями. Они не могут побыть наедине с собой, а это базовая необходимость. Ее игнорирование приводит к снижению когнитивных функций, плохой успеваемости в школе, девиантному поведению как способу сбросить психологический зажим и напряжение.

Бездетные пары могут жить в одной комнате, однако важно сразу договориться об уважении желаний друг друга. Если одному человеку нужно побыть наедине с собой, то второй не должен ему мешать.

Чем еще опасно проживание в однокомнатной квартире


Мало кто задумывается о том, что проживание в тесноте — это увеличенный риск распространения инфекций. Так, если один человек подхватил вирус, то он должен сохранять правила самоизоляции, а в однокомнатной квартире это невозможно. Там недуги распространяются легче и с большей скоростью.

А еще однушки лишены возможности устроить сквозняк, чтобы проветрить помещение. Как результат — снижение иммунитета, духота.

Психолог утверждает, что дети страдают респираторными инфекциями в два раза меньше, если у них есть собственная комната. Согласно актуальным стандартам, норма площади для одного человека — 14 м². Однако часто это невыполнимое требование. Если жилище не позволяет, то минимальная площадь для одного члена семьи должна равняться хотя бы 9 м².

# Общество Психология
По материалам: rsute

Последние новости

Redfall от Arkane уже скоро может получить бета-тестирование
Redfall от Arkane уже скоро может получить бета-тестирование
Доктор Мясников назвал «самое поганое» упражнение
Доктор Мясников назвал «самое поганое» упражнение
Филипп Киркоров рассказал, почему голым оказался на сцене
Филипп Киркоров рассказал, почему голым оказался на сцене
Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми
Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми
Дом на вершине мира
Дом на вершине мира
«Малогабаритная» жизнь, или Почему опасно жить в однокомнатных квартирах
«Малогабаритная» жизнь, или Почему опасно жить в однокомнатных
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ми-2 под Костромой
Стало известно о состоянии пострадавших при крушении Ми-2 под
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Сати Казанова решила окончательно эмигрировать за границу
Сати Казанова решила окончательно эмигрировать за границу
Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева
Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева
Гарик Харламов пытается излечиться
Гарик Харламов пытается излечиться
Как стать счастливым, и какие вещи в дом нужно купить разным знакам зодиака в 2023 году
Как стать счастливым, и какие вещи в дом нужно купить разным знакам

Топ на сегодня

России предсказали дефицит рабочих и инженеров
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки зодиака ждет утрата финансов
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки
Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным
Россиянам дали совет на случай ошибок в выплате мобилизованным
Захарова рассказала о контактах России и США
Захарова рассказала о контактах России и США
Соратник Эрдогана заявил о хаосе в США
Соратник Эрдогана заявил о хаосе в США

Еще по теме

Медики: однокомнатные квартиры оказывают негативное влияние на человека
На Среднем проспекте Васильевского острова тушили пожар в однокомнатной квартире
В Москве стоимость аренды квартиры упала до 18 тысяч рублей
Эксперты оценили самые необычные квартиры Ростова