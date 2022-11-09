. Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме

Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме

Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильмеМилли Бобби Браун рассказала о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме

18-летняяя английская актриса Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть американскую певицу Бритни Спирс в документальном фильме. Об этом сообщает The Independent.

Звезда «Очень странных дел» сообщила, что история исполнительницы «резонирует» с ней: «Я хочу сыграть настоящего человека. Думаю, для меня это была бы Бритни Спирс».

Актриса считает, что могла бы справиться с этой ролью. «Она выросла на глазах у публики, я смотрела ее видео, смотрела ее интервью, когда она была маленькой. Я не знаю ее, но когда я смотрю на ее фотографии, я чувствую, что могу правильно рассказать ее историю», — добавила Милли Бобби Браун.

В июле стало известно, что звезда «Очень странных дел» заняла вторую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых звезд среди женщин.

Ранее Марго Робби рассказала о желании сниматься голой в фильме «Волк с Уолл-стрит».

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в биографическом фильме
Милли Бобби Браун заявила о желании сыграть Бритни Спирс в
Банки предупредили о рисках мошенничества с кредитными каникулами для участников СВО
Банки предупредили о рисках мошенничества с кредитными каникулами для
Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет популярности
Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
Кремль отреагировал на обвинения о вмешательстве России в выборы в США
В «VK Мессенджере» появились новые функции
В «VK Мессенджере» появились новые функции
Серверы eFootball 2023 отключат на 3 дня, но игрокам обещают компенсации
Серверы eFootball 2023 отключат на 3 дня, но игрокам обещают
Власти захотели жестче требовать с госкомпаний закупок российских товаров
Власти захотели жестче требовать с госкомпаний закупок российских
Попугай исполняет песню Рианны «The Monster»
Попугай исполняет песню Рианны «The Monster»
Экоактивисты попытались испортить картины Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл»
Экоактивисты попытались испортить картины Уорхола «Банки с супом
Россию предупредили о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»
Россию предупредили о риске ухода в «экономику вчерашнего дня»
На пиктском резном камне нашли огамическую надпись
На пиктском резном камне нашли огамическую надпись
Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили
Вероятность вторжения Китая на Тайвань оценили

Топ на сегодня

Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске
Командир «Ахмата» опроверг слухи о массовой гибели чеченских бойцов в
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
В США нашли виновных в завышении цен на американский газ в Европе
В США нашли виновных в завышении цен на американский газ в Европе
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились в бегство
На пляже во Флориде люди заметили полицейского с собакой и пустились
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы
Оценена вероятность отказа ЕС от введения потолка цен на энергоресурсы

Еще по теме

13-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун закрутила первый роман
Звезда «Очень странных дел» пожаловалась на сексуализацию с 12 лет
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ
Почему всех бесит Милли Бобби Браун?