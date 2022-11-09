. «Моя мама будет в восторге»: журнал People признал Криса Эванса самым сексуальным мужчиной в 2022 году

Ежегодно всемирно известный журнал People выбирает самого сексуального мужчину, и 2022-й не стал исключением. Итак, «самым сексуальным из ныне живущих» в этом году признан — барабанная дробь… актёр Крис Эванс, наиболее известен своей ролью Капитана Америки во вселенной Marvel. Предлагаем вам взглянуть на его снимки и узнать, как он справляется со своим новым титулом.

Журнал People признал Криса Эванса самым сексуальным мужчиной 2022 года

В честь этого журнал провёл с ним горячую фотосессию

Солнечный осенний день на ферме за пределами Атланты, штат Джорджия

В интервью актёр признался, что уже готов к шуткам и подколам друзей

Один человек точно будет рад

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«Моя мама будет в восторге, — говорит Крис в интервью, — она гордится всем, что я делаю, но это то, чем она действительно сможет похвастаться». И мама действительно очень рада!

Ещё несколько снимков

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Крис уже вовсю примеряет новый титул. В видео, опубликованном на канале «Позднего шоу со Стивеном Кольбером», Дуэйн «Скала» Джонсон, получивший это знание в 2016-м, просит Криса сказать что-то сексуальное. В ответ актёр указывает на камеру и произносит: «Идите голосовать завтра». А ещё его ленточка с титулом предательски падает.

Крис Эванс в новом звании

ColbertLateShow

А победителей прошлого года вы можете найти здесь.