. Моргенштерну* пришлось отдать свой ресторанный бизнес

Певец Моргенштерн больше не совладелец ресторана «Кайф». Артист помпезно открыл ресторан в столице всего два года назад. Однако дело звезды резко пошло на спад в 2022 году, о чем он сильно переживал. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. В сентябре стало известно, что суд приостановил работу ресторана артиста. Проверка убедилась, что в помещениях заведения не соблюдались санитарные нормы. Были обнародованы кадры, где продукты соседствуют с объедками, документами и напитками. Правда, представители «Кайф и точка» уверяли, что заведение работает в обычном режиме. Похоже, посетителей вовсе не напугали кадры.В это время Алишер находился за границей и всячески пытался привлечь внимание к ресторану после скандалов. Так, он интриговал, что приедет ради этого в Москву и даже назначал дату встречи с фанатами. Вот только туда пришел двойник звезды. Все же музыкант не смог обелить репутацию бизнеса, из-за этого ему пришлось отказаться от доли. Моргенштерн официально вышел из состава акционеров ресторана и передал долю Эдуарду Попову, которого многие знают как Янис Грек. Пока рэпер не комментирует происходящее. К слову, сейчас он сосредоточен на выпуске треков и клипов, что ему долгое время не удавалось из-за стресса. Алишер не был готов к резким переменам, случившемся за последний год. Он спешно уехал из России после обвинений главы СК РФ Бастрыкина, песни перестали попадать в чарты, к тому же его отношения с Диларой разладились.