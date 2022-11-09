. На пиктском резном камне нашли огамическую надпись
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На пиктском резном камне нашли огамическую надпись

На пиктском резном камне нашли огамическую надпись

Остатки пиктского резного каменного креста с надписью, выполненной огамическим алфавитом, были обнаружены на церковном кладбище прихода Килмадок недалеко от города Дун в Шотландии.

Огамический алфавит использовался в Ирландии и Британии с IV века для надписей на древнеирландском и пиктском языках. Знаки этого алфавита представляли собой длинные и короткие черточки, расположенные по обеим сторонам реальной или воображаемой линии (чаще всего в качестве такой линии выступала грань каменной плиты). Хотя использование огамического письма прекратилось в X веке, его знание сохранялось в Ирландии до XIX века. Всего известно более пятисот огамических надписей, среди них около тридцати, найденные в Шотландии, представляют собой памятники пиктского языка, и ученые пока еще не могут уверенно их прочитать.

Поверхность камня была обнаружена членами общества Спасателей Старого Килмадока (Rescuers of Old Kilmadock, ROOK) в 2019 году, но только в сентябре нынешнего года добровольцы и археологи смогли полностью раскопать плиту, обнажив ее края и огамические символы. Камень с закругленной вершиной имеет высоту 120 и ширину 81 сантиметр. На поверхности камня вырезан причудливый крестообразный орнамент, концы переплетенных линий имеют форму птичьих голов. У них острые изогнутые клювы, как у фламинго, но если создатель орнамента пытался изобразить реальных птиц, то это, вероятно, благочестивые пеликаны — популярные символы жертвоприношения Христа.

Килмадок — одно из старейших кладбищ центральной Шотландии. Он датируется IX веком, но пиктская крестовая плита предшествует кладбищу. Он была воздвигнута между 500 и 700 годами нашей эры на кургане с видом на реку Тейт. Археологи предполагают, что в то время на этом месте был монастырь.

Доктор Келли Килпатрик, историк и кельтолог, специалист по эпиграфике, попытается расшифровать недавно обнаруженную надпись с помощью фотограмметрии. Она говорит: «Это чрезвычайно важная находка. Это говорит нам о том, что в период раннего Средневековья здесь жили грамотные люди, которые могли читать и писать, возможно, на латыни, а также были знакомы с огамическим алфавитом. Как только он был найден, я взглянула и сказала: "Это огам". Надпись, вероятно, будет идти по кругу, хотя я не могу быть уверена, пока камень не будет поднят. Они обычно содержат личные имена».

ROOK начал сбор средств с целью собрать 5000 фунтов стерлингов на сохранение камня. Хрупкую плиту с сильной фрагментацией резной поверхности требуется поднять, перенести с кладбища, очистить, высушить и стерилизовать, чтобы уничтожить проникшие в трещины корни растений и мох, прежде чем сложить все фрагменты.

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По материалам: polit.ru

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