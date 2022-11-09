. Наказание за уничтожение краснокнижных растений предложили ужесточить
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Наказание за уничтожение краснокнижных растений предложили ужесточить

Наказание за уничтожение краснокнижных растений предложили ужесточить

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений, которые занесены в Красную книгу РФ и охраняются рядом международных договоров. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает пресс-служба депутата.

Парламентарий напомнил, что сейчас установлена повышенная ответственность за уничтожение редких животных и водных обитателей, однако за уничтожение особо ценных растений такой меры нет. К примеру, за незаконную добычу и оборот краснокнижных диких животных и представителей водной среды Уголовным кодексом, в частности, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

«Судебная статистика говорит об успешной реализации такого подхода на практике. За период 2018-2020 гг. за уголовные преступления, предусмотренные статьей 258.1 УК РФ, было осуждено более 800 человек», — отметил Крашенинников.

Однако в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения растений в Уголовном кодексе предусмотрены только общие положения в двух статьях. При этом судебная статистика показывает, что на практике фактически применяется только одна из них, добавил парламентарий.

По его мнению, защита таких растений сейчас неэффективна, а в некоторых российских регионах — особенно на Дальнем Востоке, Алтае, в Крыму — в последние несколько лет число случаев уничтожения редких видов растений, занесенных в Красную книгу, значительно выросло.

В связи с этим, законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей в качестве максимального наказания за сбор, оборот и уничтожение краснокнижных и охраняемых растений лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. При этом привлечь к уголовной ответственности смогут только за совершение подобного преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.

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По материалам: pnp.ru

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