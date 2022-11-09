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Названа причина изменившейся позиции Зеленского по переговорам с Россией

Названа причина изменившейся позиции Зеленского по переговорам с РоссиейPolitico: США подтолкнули Зеленского к заявлению о переговорах с Россией

США подталкивают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Об этом пишет Politico.

Два собеседника издания указывают, что украинский лидер сменил риторику и высказал условия для начала диалога после «мягкого подталкивания» со стороны администрации президента Байдена и визита в Киев советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. При этом один из источников в Белом доме отметил, что прямое указание о необходимости изменить позицию хоть и не звучало, из Вашингтона было передано указание, что Киев должен показать готовность закончить боевые действия «разумно и мирно».

8 ноября Зеленский назвал условия для переговоров с Россией. Требованиями стали возмещение всех убытков, причиненных в результате проведения специальной военной операции (СВО), восстановление целостности территории страны, уважение к Уставу ООН, наказание военных преступников, а также гарантии, что СВО не повторится. Кроме того, Зеленский впервые не потребовал от России возвращения к границам 1991 года.

После этого профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни рассказал «Ленте.ру», что у Соединенных Штатов может не получиться усадить Украину за стол переговоров с Россией, несмотря на значительное влияние на украинское руководство. По его словам, у США есть серьезные рычаги давления на Киев из-за оказываемой ему финансовой и военной поддержки. «Однако в пылу сражения может оказаться сложным подтолкнуть Украину к переговорам, даже если Вашингтон этого захочет», — усомнился эксперт.

В октябре президент России Владимир Путин сказал, что Москва готова к переговорам с Украиной. При этом он отметил, что Киев принял решение отказаться от диалога.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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