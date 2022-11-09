. Не менее чем по 5 франшизам Xbox сейчас в разработке фильмы и мультфильмы
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Не менее чем по 5 франшизам Xbox сейчас в разработке фильмы и мультфильмы

Не менее чем по 5 франшизам Xbox сейчас в разработке фильмы и мультфильмы


Крупные игроки на рынке киноиндустрии в последнее время все активнее смотрят в сторону игровых франшиз. Бывают успешные релизы фильмов и мультсериалов по игровым проектам, вроде Cuphead или Cyberpunk 2077, а бывают откровенные провалы, вроде сериала по Resident Evil от Netflix, который вышел недавно.

По интеллектуальной собственности Xbox в разработке находится тоже немало проектов — фильмов и мультфильмов. Напомним о них:



Gears of War. Компания Netflix недавно сообщила, что разрабатывает фильм и мультсериал «для взрослых» по франшизе Gears of War.



Halo. В разработку командой Paramount+ запущен второй сезон сериала по Halo, который стал очень успешен.



Grounded. По популярному проекту Obsidian готовится к релизу анимационный сериал. Известно, что над ним работает Брент Фридман — сценарист «Звездных войн: Войны клонов».



Minecraft. В разработке уже давно находится фильм по Minecraft — он создается в сотрудничестве с Warner Bros. Стоит сказать, что запустить фильм планировали еще в 2019 году (анонс состоялся в 2016 году), а сейчас статус его разработки под вопросом.



Fallout. Франшиза компании Bethesda, которая теперь является частью Microsoft, тоже обзаведется экранизацией — над ней работает Amazon Prime TV.

Отметим, что у Microsoft огромное количество популярных игровых франшиз, которые могли бы обзавестись адаптацией в виде фильмов, сериалов или мультсериалов. Особенно после оглушительного успеха Cyberpunk: Edgerunners.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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