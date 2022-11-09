. Официально: Евросоюз не одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard на первом этапе
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Официально: Евросоюз не одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard на первом этапе

Официально: Евросоюз не одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard на первом этапе


Сегодня, 8 ноября, был последний день для антимонопольной службы Евросоюза, чтобы вынести решение по сделке между Microsoft и Activision Blizzard. Решений могло быть три — одобрение сделки, запрет сделки или углубленное расследование. Как и ожидалось, Европейский наблюдательный орган заявил официально, что он начал расследование «второго этапа» из-за проблем с конкуренцией.

В заявлении комиссии говорится, что она обеспокоена тем, что предлагаемое приобретение может снизить конкуренцию на рынках распространения видеоигр для консолей и PC. Отдельно оговаривается, что комиссия обеспокоена судьбой «громких игр Activision», речь идет про Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare II уже достигла выручки в $1 млрд, матчей уже сыграли тоже больше 1 млрд

Из предварительного расследования первой фазы был сделан следующий вывод:

Предварительное расследование вывело, что у Microsoft может быть возможность, а также потенциальный экономический стимул, для участия в стратегиях лишения права доступа в отношении конкурирующих с Microsoft дистрибьюторов консольных видеоигр, таких как предотвращение распространения этими компаниями консольных видеоигр Activision Blizzard.

Теперь у комиссии есть 90 рабочих дней, до 23 марта 2023 года, чтобы принять окончательное решение по сделке.

New York Post: сделка Microsoft и Activision Blizzard рискует развалиться, у компаний возникли разногласия
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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