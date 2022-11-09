. Официально: масштабная RPG Chained Echoes выходит в Game Pass в день релиза — в декабре

Вадим Карасев





Разработчики игры Chained Echoes сегодня сообщили дату релиза своего проекта. Игра выходит уже 8 декабря по цене в $24,99. Она станет доступна в этот день на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5, Switch и PC. В тот же день проект выйдет в подписке Game Pass — на Xbox, PC и xCloud.

Игру Chained Echoes издательство Deck13 Spotlight описывает как «масштабное RPG, которое вдохновлено классикой эпохи Super Nintendo Entertainment System и PlayStation 1». Игроки окажутся на континенте Валандис, где после столетий войны наконец-то установился мир. Но мир оказался весьма хрупок, и на группу героев выпадет доля попытаться его защитить.

Ниже можно посмотреть новый трейлер Chained Echoes, который представили с анонсом даты релиза проекта.

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