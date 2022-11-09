. Парень оригинально отомстил бывшей возлюбленной и изменил всю свою жизнь
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парень оригинально отомстил бывшей возлюбленной и изменил всю свою жизнь

Парень оригинально отомстил бывшей возлюбленной и изменил всю свою жизньПарень начал работать с любимым музыкантом бывшей девушки, чтобы отомстить ей

Пользователь Reddit поделился историей, как оригинально отомстил бывшей возлюбленной, которая бросила его и ушла к их общему другу. Движимый злобой, он решил начать работать с любимым музыкантом девушки, чтобы она постоянно натыкалась на упоминание экс-бойфренда в социальных сетях. Однако, воплотив свой план, парень обнаружил, что благодаря этому познакомился со множеством интересных людей и изменил свою жизнь в лучшую сторону.

Герой истории объяснил, что его бывшей возлюбленной и ее новому бойфренду очень нравится один диджей, но не уточнил, о ком именно идет речь. «У моей бывшей есть огромная татуировка с этим диджеем, она любит его больше всего на свете», — рассказал автор поста.

Парень добавил, что встречался с девушкой на протяжении многих лет и планировал жениться на ней. Однако когда рассказчик начал много работать, она отдалилась от него и сблизилась с их общим другом, что в итоге и привело к расставанию. После этого, по словам героя истории, девушка попыталась настроить против него всех общих друзей и делала другие вещи, которые он счел ужасными: в частности, тратила его деньги на своего нового возлюбленного, а также неоднократно плохо отзывалась об экс-партнере в соцсетях.

Автор поста признался, что период после расставания был самым мрачным в его жизни. «Но я продолжал напоминать себе, что я должен пережить своих врагов. А хорошо прожитая жизнь — это лучшая месть», — добавил рассказчик.

Ради возмездия бывшей возлюбленной парень, который раньше работал с известными музыкантами в качестве фотографа и видеографа, обратился к старым знакомым и вышел на команду диджеев, которые предложили ему работу, на которую он согласился. Герой истории уточнил, что теперь он не только зарабатывает хорошие деньги, делая то, что приносит ему удовольствие, но и получает удовлетворение от того, что его бывшая возлюбленная и ее новый бойфренд наверняка узнают о его успехах из социальных сетей.

«И хотя изначально моей мотивацией было чистое зло, я очень рад снова следовать за своей мечтой, иметь возможность раскрывать свой творческий потенциал и встречать так много удивительных людей», — заключил автор поста.

В комментариях многие пользователи поддержали рассказчика. «Лучшая месть — это успех», — написал один из них. «Единственная причина, по которой я не заблокировал в соцсетях изменившую мне бывшую, — это то, что там она может увидеть мою прекрасную жену и детей», — добавил другой. Кроме того, парню предложили другие способы мести: например, не отвечать на сообщения бывшей возлюбленной, если она предложит ему возобновить отношения, или пригласить девушку и ее нового бойфренда на выступления диджея, пообещав бесплатные билеты, а затем, когда они приедут на шоу, заблокировать их в соцсетях и мессенджерах.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Юлия Меньшова рассказала об умершей любви
Сати Казанова решила окончательно эмигрировать за границу
Сати Казанова решила окончательно эмигрировать за границу
Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева
Анастасия Волочкова стала фавориткой Александра Васильева
Гарик Харламов пытается излечиться
Гарик Харламов пытается излечиться
Как стать счастливым, и какие вещи в дом нужно купить разным знакам зодиака в 2023 году
Как стать счастливым, и какие вещи в дом нужно купить разным знакам
Экзитполы показали победу республиканцев на выборах в Конгресс США
Экзитполы показали победу республиканцев на выборах в Конгресс США
Официально: масштабная RPG Chained Echoes выходит в Game Pass в день релиза — в декабре
Официально: масштабная RPG Chained Echoes выходит в Game Pass в день
Подборка фотографий знаменитостей, на которых они еще молоды (15 фото)
Подборка фотографий знаменитостей, на которых они еще молоды (15 фото)
Парень оригинально отомстил бывшей возлюбленной и изменил всю свою жизнь
Парень оригинально отомстил бывшей возлюбленной и изменил всю свою
Умер танцор Валентин Захаров
Умер танцор Валентин Захаров
Российские спецслужбы пресекли теракт в Запорожской области
Российские спецслужбы пресекли теракт в Запорожской области
Для европейцев комфорт оказался дороже экологии
Для европейцев комфорт оказался дороже экологии

Топ на сегодня

России предсказали дефицит рабочих и инженеров
России предсказали дефицит рабочих и инженеров
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки зодиака ждет утрата финансов
Гороскоп от Василисы Володиной на 9 ноября 2022 года: какие знаки
Мужчина разозлил родителей напоминанием об одном их поступке
Мужчина разозлил родителей напоминанием об одном их поступке
Стефания Маликова поделилась кадрами с родными, пришедшими на открытие ее бутика
Стефания Маликова поделилась кадрами с родными, пришедшими на
Вслед за Юрием Шатуновым умер его создатель
Вслед за Юрием Шатуновым умер его создатель

Еще по теме

Парень отказался удалять интимные фото своей бывшей и прослыл мерзавцем
В США девушка уличила бойфренда в измене с помощью Pokemon Go
Мужчина оригинально отомстил воровавшим бензин незнакомцам
Парень сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложение