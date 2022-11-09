. Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков

Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиковДепутат и актер Дмитрий Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков

Депутат Госдумы и актер Дмитрий Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков, психологов и представителей духовенства. Об этом сообщает «Интерфакс».

На правительственном часе в Госдуме с министром культуры Ольгой Любимовой артист заявил, что в подобном составе «экспертный совет будет выпускать правильную продукцию». Также он призвал открыть творческие вузы для современных фронтовиков. Депутат считает, что участники специальной военной операции должны получать бесплатное образование.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложение Певцова отразят в постановлении по итогам правительственного часа.

Ранее Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов, о которой говорил режиссер Никита Михалков. Он отметил, что профессия артиста не предусматривает отсрочку, однако в редких случаях стоит учитывать талант деятелей культуры и не отправлять их на фронт. Актер добавил, что в России есть публичные личности, которые принесут больше пользы, если не будут призваны.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

"Ведет себя столь эгоцентрично и высокомерно": японский депутат о позиции Украины по G20
"Ведет себя столь эгоцентрично и высокомерно": японский
По мнению Бухынбалтэ, неразведённый Барзиков — мужчина её мечты
По мнению Бухынбалтэ, неразведённый Барзиков — мужчина её мечты
Гороскоп от Василисы Володиной на 10 ноября 2022 года: правильно распланируйте свой день
Гороскоп от Василисы Володиной на 10 ноября 2022 года: правильно
Не менее чем по 5 франшизам Xbox сейчас в разработке фильмы и мультфильмы
Не менее чем по 5 франшизам Xbox сейчас в разработке фильмы и
Сразу видно, что опытная девушка
Сразу видно, что опытная девушка
Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков
Певцов предложил включить в экспертные советы Минкульта силовиков
Камера от Samsung научилась смотреть сквозь стены
Камера от Samsung научилась смотреть сквозь стены
В сети раскритиковали Бербок за слова о нацизме
В сети раскритиковали Бербок за слова о нацизме
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в Сахеле
Макрон объявил о завершении антитеррористической операции «Бархан» в
России предсказали значительное сокращение добычи нефти
России предсказали значительное сокращение добычи нефти
Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая
Стало известно о возможной депортации блогера Некоглая
Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050 году
Суперкомпьютер World One спрогнозировал гибель человечества к 2050

Топ на сегодня

Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Стали известны результаты первых экзитполов выборов в США
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских военных
Кадыров сообщил о готовящихся очередных «сюрпризах» для украинских
Дочка Анастасии Волочковой будет учиться за границей
Дочка Анастасии Волочковой будет учиться за границей
В России прекратит работать популярный VPN-сервис
В России прекратит работать популярный VPN-сервис
Путин посетил специальную выставку об истории обороны Москвы на Красной площади
Путин посетил специальную выставку об истории обороны Москвы на

Еще по теме

Певцов заявил о необходимости экспертного контроля искусства и культуры России
Депутат Госдумы Певцов прокомментировал отсрочку от мобилизации для артистов
Дмитрий Певцов предложил давить артистов как клопов
Дмитрий Певцов жестко высказался о сбежавших звездах