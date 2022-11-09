. По мнению Бухынбалтэ, неразведённый Барзиков — мужчина её мечты
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По мнению Бухынбалтэ, неразведённый Барзиков — мужчина её мечты

По мнению Бухынбалтэ, неразведённый Барзиков — мужчина её мечты
Кристина Бухынбалтэ не знала, что Ваня Барзиков так и не развёлся с Марго Куксенко, из-за чего на эмоциях написала в сети «ванильный» пост с признанием в любви. Иван Барзиков наконец-то решился сделать предложение руки и сердца Кристине Бухынбалтэ, после чего девушка, находясь в состоянии эйфории, написала в социальных сетях «ванильный» пост с признанием в любви. В тот момент она ещё не знала, что на самом деле Ваня так и не развелся с Марго Куксенко.

В своём посте Крис сообщила, что Барзиков Является мужчиной её мечты. Она рада быть невестой, а в последствии желает быть счастливой женой и матерью его детей.
Таким образом девушка призналась, что они намереваются вступить в конкурс среди проектных пар и, более того, собираются в нём победить. В конце концов, Барзикову пока что не доводились жениться в эфирах, зато в конкурсах он побеждал неоднократно. Сейчас у Вани достаточно время как до свадьбы, которая, по понятным причинам, может так и не состояться, так и до конкурса «Человек года». Вот там у обоих из пары есть все шансы занять почётное первое место. По крайней мере, если Барзиков правда разведётся.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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