. По мнению Бухынбалтэ, неразведённый Барзиков — мужчина её мечты

Вадим Карасев

Иван Барзиков наконец-то решился сделать предложение руки и сердца Кристине Бухынбалтэ, после чего девушка, находясь в состоянии эйфории, написала в социальных сетях «ванильный» пост с признанием в любви. В тот момент она ещё не знала, что на самом деле Ваня так и не развелся с Марго Куксенко.В своём посте Крис сообщила, что Барзиков Является мужчиной её мечты. Она рада быть невестой, а в последствии желает быть счастливой женой и матерью его детей.Таким образом девушка призналась, что они намереваются вступить в конкурс среди проектных пар и, более того, собираются в нём победить. В конце концов, Барзикову пока что не доводились жениться в эфирах, зато в конкурсах он побеждал неоднократно. Сейчас у Вани достаточно время как до свадьбы, которая, по понятным причинам, может так и не состояться, так и до конкурса «Человек года». Вот там у обоих из пары есть все шансы занять почётное первое место. По крайней мере, если Барзиков правда разведётся.