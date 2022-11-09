. Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет популярности
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Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет популярности

Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет популярности

Несмотря на то, что Вольф Мессинг умер 48 лет назад, его предсказания до сих пор многих держат в напряжении. Сын бедных польских евреев смог заявить о себе на весь мир, выбраться из трудных ситуаций и прожить 75 насыщенных лет.

Важные предсказания Вольфа Мессинга

  • когда Адольф Гитлер только начал править в начале 1930-х годах, Мессинг говорил, что тот погибнет после начала войны на Восток;
  • во время ВОВ Мессинг заявил Сталину, что Союз сможет получить победу 8 мая 1945 года;
  • Мессинг помог Сталину, как сказал, что его сын не должен отправляться на самолете вместе с хоккейной сборной ВВС, которая направлялась в Свердловск. Василий решил прислушаться к совету. В итоге самолет упал. Во время трагедии никто не смог выжить;
  • провидец уверял, что Сталин скончается в день праздника. Так и получилось. Он умер 5 марта 1953 года, как раз во время Пурима;


  • в 1974 году Мессинг отправлялся на лечение. Тогда он уверял, что больше не приедет домой. Так и вышло – провидец скончался в госпитале;
  • пророк отмечал, что в будущем для России сильным противником станет Китай. При этом, агрессия станет хорошо скрываться под маской партнера и друга;
  • Третья мировая война начнется после того, как Китай осуществит удар по Японии и Тайваню. Россия станет воевать против Китая;
  • Америке к средине 21 века, по мнению провидица, утратит свое мировое лидерство и переместиться на место второсортного государства;
  • за некоторое время до своей смерти Мессинг рассказал белорусскому корреспонденту о том, что в его государстве длительное время будет стабильность, мир и уверенность в завтрашнем дне. Пророк верил, что Белоруссия ни с кем не будет воевать.

Пророчества Мессинга на 21 век

В соответствии с его предсказаниями, в 2022 и 2023 году для России пойдет новое время – кризисное. Соперничество с соседями и западным миром только усилится. Он был уверен, что самое большое государство увеличит свои кордоны к концу 2023 года, и сделать это она должна, как считал Мессинг, мирным путем.


В новом тысячелетии в государстве воцарит налаженный порядок. Здесь не будет места спорам, войнам и коррупции. Начнется время общего благополучия и процветания. Люди начнут жить хорошо, страна станет состоятельной и стабильной.

Европа долго не сможет восстановить свои силы после кризиса, который принес коронавирус. Мастер считал, что кризис будет связан с зависимым положением европейских стран от заокеанских друзей. Судьба Европы, по словам Мессиинга – слабая.

Личная жизнь Вольфа Мессинга

В 1944 году во время концерта в Новосибирске он повстречался с девушкой по имени Аида. В результате она стала не просто его супругой, но и близкой помощницей, ассистентом на всех выступлениях.


Они жили вместе до 1960 года. Именно в этом году жизнь Аиды прервалась из-за ракового заболевания. Близкие люди семьи отмечали, что Вольф предсказывал смерть возлюбленной ранее. После похорон у него началась депрессия.

До конца жизни Мессинг жил вместе с родной сестрой покойной супруги. Она ухаживала за своим родственником. Сам провидец находил утешение в двух собаках, которые разнообразили его жизнь.

О провидце сняли много фильмов. Несмотря на то, что он давно скончался, до сих пор многие верят в его предсказания. Уж очень загадочной личностью он был при жизни.

# Общество Предсказания
По материалам: rsute

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