. Почему Вольф Мессинг, умерший 48 лет назад, до сих пор не теряет популярности

Несмотря на то, что Вольф Мессинг умер 48 лет назад, его предсказания до сих пор многих держат в напряжении. Сын бедных польских евреев смог заявить о себе на весь мир, выбраться из трудных ситуаций и прожить 75 насыщенных лет.

Важные предсказания Вольфа Мессинга

когда Адольф Гитлер только начал править в начале 1930-х годах, Мессинг говорил, что тот погибнет после начала войны на Восток;

во время ВОВ Мессинг заявил Сталину, что Союз сможет получить победу 8 мая 1945 года;

Мессинг помог Сталину, как сказал, что его сын не должен отправляться на самолете вместе с хоккейной сборной ВВС, которая направлялась в Свердловск. Василий решил прислушаться к совету. В итоге самолет упал. Во время трагедии никто не смог выжить;

провидец уверял, что Сталин скончается в день праздника. Так и получилось. Он умер 5 марта 1953 года, как раз во время Пурима;





в 1974 году Мессинг отправлялся на лечение. Тогда он уверял, что больше не приедет домой. Так и вышло – провидец скончался в госпитале;

пророк отмечал, что в будущем для России сильным противником станет Китай. При этом, агрессия станет хорошо скрываться под маской партнера и друга;

Третья мировая война начнется после того, как Китай осуществит удар по Японии и Тайваню. Россия станет воевать против Китая;

Америке к средине 21 века, по мнению провидица, утратит свое мировое лидерство и переместиться на место второсортного государства;

за некоторое время до своей смерти Мессинг рассказал белорусскому корреспонденту о том, что в его государстве длительное время будет стабильность, мир и уверенность в завтрашнем дне. Пророк верил, что Белоруссия ни с кем не будет воевать.

Пророчества Мессинга на 21 век

В соответствии с его предсказаниями, в 2022 и 2023 году для России пойдет новое время – кризисное. Соперничество с соседями и западным миром только усилится. Он был уверен, что самое большое государство увеличит свои кордоны к концу 2023 года, и сделать это она должна, как считал Мессинг, мирным путем.





В новом тысячелетии в государстве воцарит налаженный порядок. Здесь не будет места спорам, войнам и коррупции. Начнется время общего благополучия и процветания. Люди начнут жить хорошо, страна станет состоятельной и стабильной.

Европа долго не сможет восстановить свои силы после кризиса, который принес коронавирус. Мастер считал, что кризис будет связан с зависимым положением европейских стран от заокеанских друзей. Судьба Европы, по словам Мессиинга – слабая.

Личная жизнь Вольфа Мессинга

В 1944 году во время концерта в Новосибирске он повстречался с девушкой по имени Аида. В результате она стала не просто его супругой, но и близкой помощницей, ассистентом на всех выступлениях.





Они жили вместе до 1960 года. Именно в этом году жизнь Аиды прервалась из-за ракового заболевания. Близкие люди семьи отмечали, что Вольф предсказывал смерть возлюбленной ранее. После похорон у него началась депрессия.

До конца жизни Мессинг жил вместе с родной сестрой покойной супруги. Она ухаживала за своим родственником. Сам провидец находил утешение в двух собаках, которые разнообразили его жизнь.

О провидце сняли много фильмов. Несмотря на то, что он давно скончался, до сих пор многие верят в его предсказания. Уж очень загадочной личностью он был при жизни.