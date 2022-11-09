. Подборка фотографий знаменитостей, на которых они еще молоды (15 фото)
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Подборка фотографий знаменитостей, на которых они еще молоды (15 фото)

Пол МаккартниКарьера многих знаменитостей длится целые десятилетия. За это время люди успевают позабыть, как они выглядели в молодости. А некоторые из них добились славы уже в зрелом возрасте, поэтому их в юности и вовсе никто не видел. Итак, давайте же поглядим на известных личностей в их молодые годы.

Пол Маккартни


Мелани Гриффит

Мелани Гриффит
Бонд из фильма «На секретной службе Ее Величества», Джордж Лэзенби

Бонд из фильма «На секретной службе Ее Величества», Джордж Лэзенби
Люцифер из сериала «Сверхъестественное», Марк Пеллегрино

Люцифер из сериала «Сверхъестественное», Марк Пеллегрино
Мерил Стрип

Мерил Стрип
Мик Джаггер

Мик Джаггер
Тина Тернер

Тина Тернер
Питер Динклэйдж

Питер Динклэйдж
Хулио Иглесиас

Хулио Иглесиас
Робин Уильямс

Робин Уильямс
Ральф Лорен

Ральф Лорен
Кит Урбан

Кит Урбан
Иэн Маккеллен

Иэн Маккеллен
Мэгги Смит

Мэгги Смит
Энди Макдауэлл

Энди Макдауэлл
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По материалам: триникси

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