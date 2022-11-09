Подборка фотографий знаменитостей, на которых они еще молоды (15 фото)
Сегодня, 07:10 Вадим Карасев
Карьера многих знаменитостей длится целые десятилетия. За это время люди успевают позабыть, как они выглядели в молодости. А некоторые из них добились славы уже в зрелом возрасте, поэтому их в юности и вовсе никто не видел. Итак, давайте же поглядим на известных личностей в их молодые годы.
Пол Маккартни
Мелани Гриффит
Бонд из фильма «На секретной службе Ее Величества», Джордж Лэзенби
Люцифер из сериала «Сверхъестественное», Марк Пеллегрино
Мерил Стрип
Мик Джаггер
Тина Тернер
Питер Динклэйдж
Хулио Иглесиас
Робин Уильямс
Ральф Лорен
Кит Урбан
Иэн Маккеллен
Мэгги Смит
Энди Макдауэлл
Пол Маккартни
Мелани Гриффит
Бонд из фильма «На секретной службе Ее Величества», Джордж Лэзенби
Люцифер из сериала «Сверхъестественное», Марк Пеллегрино
Мерил Стрип
Мик Джаггер
Тина Тернер
Питер Динклэйдж
Хулио Иглесиас
Робин Уильямс
Ральф Лорен
Кит Урбан
Иэн Маккеллен
Мэгги Смит
Энди Макдауэлл
По материалам: триникси