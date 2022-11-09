. Подборка фотографий знаменитостей, на которых они еще молоды (15 фото)

Вадим Карасев

Карьера многих знаменитостей длится целые десятилетия. За это время люди успевают позабыть, как они выглядели в молодости. А некоторые из них добились славы уже в зрелом возрасте, поэтому их в юности и вовсе никто не видел. Итак, давайте же поглядим на известных личностей в их молодые годы.Пол МаккартниМелани ГриффитБонд из фильма «На секретной службе Ее Величества», Джордж ЛэзенбиЛюцифер из сериала «Сверхъестественное», Марк ПеллегриноМерил СтрипМик ДжаггерТина ТернерПитер ДинклэйджХулио ИглесиасРобин УильямсРальф ЛоренКит УрбанИэн МаккелленМэгги СмитЭнди Макдауэлл