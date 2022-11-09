. Полина Гагарина страдает от жутких приступов

Певица Полина Гагарина в ужасе от ситуации. Артистка — одна из самых скрытных российских звезд. В личном блоге в социальных сетях она делится анонсами концертов, демонстрирует кадры из своего загородного дома, а также показывает, как поддерживает хорошую форму и тренируется. Но тут она неожиданно разоткровенничалась, отвечая на вопросы подписчиков. В том числе певица призналась, что на своем опыте знает, какой это кошмар — панические атаки. Она мучилась от них целых четыре года. Звезда постаралась поддержать тех, кто тоже столкнулся с подобной проблемой. Она отметила, что избавилась от приступов. «Никому этого не пожелаю и сочувствую людям, которые переживают это сейчас. Хочу вас поддержать тем, чтобы вы были абсолютно уверены, что это пройдет. Резко. В один день. Я точно знаю», — пожелала Полина.Недавно о своем опыте борьбы с паническими атаками рассказывали Ксения Бородина и Анфиса Чехова. Причем Чехова страдала от них целых 16 лет. Знаменитость поделилась историей из прошлого, которую до сих пор вспоминает с ужасом. «Моя первая паническая атака случилась со мной в 24 года. Я тогда только начала работать на телеканале СТС, жизнь кипела и бурлила, ничто не предвещало беды. Поздним вечером я, уставшая после работы, пришла домой, сходила в душ и собралась спать… Но не тут-то было. Закрываю глаза и как будто проваливаюсь в обморок! Голова кружится, ноги ватные, воздуха не хватает!», — вспоминала Анфиса. Долгое время Анфиса считала, что у нее проблемы с сердцем. Но выяснилось, что виноваты были нервы.