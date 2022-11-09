. Полномочия Федерального казначейства в отношении страховых взносов хотят расширить

Полномочия Федерального казначейства по распоряжению страховыми взносами на финансирование накопительной пенсии и резервами Пенсионного фонда РФ предлагается расширить. Госдума 9 ноября в ходе заседания приняла соответствующие законы (№149622-8 и №149518-8).

Сейчас эти средства размещаются Пенсионным фондом самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях.

Соответствующие изменения вносятся в законы об инвестировании пенсионных накоплений и о дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию. Для синхронизации механизма управления страховыми взносами и резервом по обязательному пенсионному страхованию предложен ряд поправок к законам об индивидуальном учете и о финансировании выплат за счет средств пенсионных накоплений.