. Проявление эмоций на первом свидании: по каким признакам можно понять, что ты нравишься парню
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Проявление эмоций на первом свидании: по каким признакам можно понять, что ты нравишься парню

Проявление эмоций на первом свидании: по каким признакам можно понять, что ты нравишься парню

Если парень пригласил тебя на свидание, то с большой долей вероятности уже можно сказать, что ты ему нравишься. А вот сохранится ли это отношение к тебе после свидания и сможешь ли ты стать для него действительно близким по духу человеком, покажет только время. Есть несколько признаков, по которым во время дальнейшего общения с парнем можно сделать вывод, что он к тебе неравнодушен.

Он постоянно говорит о тебе

Одним из основных признаков, что парень испытывает к тебе чувства и настроен на продолжение серьезных отношений, будет его постоянное упоминание о тебе в разговорах. С кем бы он ни общался — с друзьями, родственниками, знакомыми и даже незнакомыми людьми, он будет хотя бы вскользь упоминать тебя. Это происходит у него на уровне инстинкта. Все вокруг должны знать, что ты его девушка и у него на тебя серьезные планы. Кстати, того же самого парень будет ожидать и от тебя.

Он интересуется твоей жизнью


Основным показателем того, что ваши отношения с парнем начинают перерастать в серьезные, является его интерес к твоей жизни. Ему важно знать про тебя все: как ты росла, где училась, чем интересовалась, какие читала книжки, какую слушала музыку. Не менее важно ему знать и о твоих настоящих предпочтениях чтобы понять, насколько совпадают ваши интересы. Он найдет тысячу поводов для того, чтобы завести разговор о тебе, и о твоей жизни.

Он смотрит тебе в глаза

Один из важных моментов, на который всегда нужно обращать внимание в процессе зарождения отношений, и не только, — взгляд человека. Парень, проявляющий к тебе симпатию, всегда будет смотреть в глаза, а любящий — прямо в душу. Он никогда не будет блуждать взглядом по сторонам, опускать глаза или отворачиваться во время разговора. Это плохой признак, говорящий о том, что ты ему неинтересна.

Он делает тебе комплименты


Интересуясь девушкой, парень замечает малейшие изменения в ее внешнем облике и делает ей комплименты по поводу новой прически, макияжа, одежды. Причем они всегда искренние, потому что влюбленный парень действительно видит только позитивные изменения. При более продолжительном знакомстве эти комплименты могут касаться и неожиданно проявляющихся черт характера или изменившейся манеры поведения.

Он старается к тебе прикоснуться

Мужчины отличаются меньшим проявлением эмоций, тем не менее влюбленного парня можно определить по его жестикуляции, попыткам дотронуться к любимой девушке. В разговоре он может, как бы, невзначай касаться ее руки, дотрагиваться до предплечья, попытаться приобнять, поправить капюшон на ее куртке. Подобные вербальные знаки свидетельствуют о его искреннем интересе к девушке и желании быть ближе.

# Общество Психология
По материалам: rsute

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