. Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми
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Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми

Пропавший Кирилл Сафонов объявился в Израиле вместе с детьми
Актер Кирилл Сафонов уехал из России вместе с маленьким сыном. Еще в начале осени СМИ начали писать о том, что Кирилл Сафонов уехал в Израиль. Пропажу актера обнаружили зрители «Современника», которые узнали об отмене запланированных на октябрь спектаклей с его участием. Ходили слухи, что он переехал за границу сразу же после объявления о частичной мобилизации. Сафонов эту информацию не комментировал. Воздерживалась от разговоров на тему возможной эмиграции актера и его супруга Саша Савельева.
Местонахождение артиста в конечном итоге рассекретила его взрослая дочь Анастасия. Модель опубликовала в Сети их совместные фото, сделанные во время недавней встречи в Тель-Авиве. Таким образом она подтвердила, что её отец действительно находится за границей.
Сафонов, как выяснилось, забрал с собой своего маленького сына Леона. Наследница актера поделилась кадрами прогулки по Израилю со своим младшим братом. Савельева же, судя по активности в Сети, находится в России. На днях она делилась кадрами, снятыми в столичной стоматологии, где работает её лечащий врач.
Напомним, что за последние полгода в Израиле поселились многие российские звезды. Самым ярким примером является Алла Пугачева, оформившая себе местное гражданство. Израильский паспорт даёт ей право свободно перемещаться на Европе и получать финансовую помощь от правительства. Кстати, Ксения Собчак себе тоже недавно получила местный паспорт, по которому ей удалось сбежать из России после начала расследования по делу о крупном вымогательстве.
# Шоу-бизнес Сафонов Кирилл
По материалам: z-aya

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