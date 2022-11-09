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Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Президент Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, награда присвоена Стремоусову «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

О гибели Стремоусова на пересечении трасс М-14 и Р-47 9 ноября сообщил проект военкоров WarGonzo. По их данным, политик попал в ДТП под Геническом в Херсонской области. Позднее пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо подтвердил информацию о гибели Стремоусова.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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