. Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно

Вадим Карасев

Президент Путин подписал указ о награждении Стремоусова орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибшего замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова орденом Мужества посмертно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, награда присвоена Стремоусову «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

О гибели Стремоусова на пересечении трасс М-14 и Р-47 9 ноября сообщил проект военкоров WarGonzo. По их данным, политик попал в ДТП под Геническом в Херсонской области. Позднее пресс-секретарь врио главы региона Владимира Сальдо подтвердил информацию о гибели Стремоусова.