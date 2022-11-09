. Путин потребовал создать новое пособие для семей с детьми

Вадим Карасев

Путин потребовал завершить работу над новым пособием для семей с детьми до 2023 года

Президент России Владимир Путин заявил, что власти давно стремятся к тому, чтобы создать новое пособие для семей с детьми, и потребовал завершить работу над этим до 2023 года. Его слова в ходе совещания по социальным вопросам передает РИА Новости.

«Я хочу подчеркнуть, что это была долгая дорога к достижению того результата, к которому мы стремимся и который должен быть достигнут со следующего года», — сказал Путин. По его словам, власти должны завершить работу над новой системой поддержки семей с детьми несмотря ни на что.

В ходе этого совещания Владимир Путин также призвал более весомо, результативно и ощутимо поддерживать на уровне государства российские семьи с детьми. Главную задачу в этой сфере президент обозначил как сведение к минимуму угрозы бедности для российских семей, в том числе с первым ребенком.