. Redfall от Arkane уже скоро может получить бета-тестирование
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Redfall от Arkane уже скоро может получить бета-тестирование

Redfall от Arkane уже скоро может получить бета-тестирование


Студия Arkane изначально планировала релиз Redfall на лето 2022 года, но выпустить игру в срок они не успели. Теперь у нее новое релизное окно — первая половина 2023 года, и, судя по всему, игру планируют выпустить в релиз в первом квартале.

Появились предположения, что до релиза игра Redfall получит бета-тест. Они основаны на информации, которая была загружена в Steam. В игровом сервисе появилось лицензионное соглашение Redfall на бета-доступ (ознакомиться с ним можно здесь). Из этого соглашения не становится понятным, будет тестирование в закрытом или открытом режиме. Но, похоже, некоторую информацию об этом можно ждать уже в ближайшее время.

Напомним, что релиз Redfall состоится на Xbox Series X | S и PC. Игра сразу после выхода будет в Game Pass. Ниже можно посмотреть новый трейлер Redfall, который недавно представили.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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