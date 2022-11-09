. Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок Xbox в феврале

Вадим Карасев





Издательство Bandai Namco объявило дату выхода игры Tales Of Symphonia Remastered на Xbox One и Xbox Series X | S. Обновленная классическая RPG выйдет на консолях Xbox уже 17 февраля 2023 года. Ранее разработчики обещали, что игра получит не только графические изменения, но и «осовремененный геймплей». Помимо Xbox, игра появится и на других платформах.

Стоит сказать, что Tales Of Symphonia впервые дебютирует на приставках Xbox, тогда как на других платформах она выходила уже ранее. Изначально Tales Of Symphonia — это проект 2004 года для Gamecube, который вышел в 2013 году на Playstation 3, а после и в Steam. Теперь же игра обновится и доберется еще и до Xbox.

Ниже можно посмотреть трейлер Tales Of Symphonia Remastered, который представили с объявление даты релиза.

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