. Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок Xbox в феврале
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Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок Xbox в феврале

Ремастер классической RPG Tales Of Symphonia доберется до приставок Xbox в феврале


Издательство Bandai Namco объявило дату выхода игры Tales Of Symphonia Remastered на Xbox One и Xbox Series X | S. Обновленная классическая RPG выйдет на консолях Xbox уже 17 февраля 2023 года. Ранее разработчики обещали, что игра получит не только графические изменения, но и «осовремененный геймплей». Помимо Xbox, игра появится и на других платформах.

Стоит сказать, что Tales Of Symphonia впервые дебютирует на приставках Xbox, тогда как на других платформах она выходила уже ранее. Изначально Tales Of Symphonia — это проект 2004 года для Gamecube, который вышел в 2013 году на Playstation 3, а после и в Steam. Теперь же игра обновится и доберется еще и до Xbox.

Ниже можно посмотреть трейлер Tales Of Symphonia Remastered, который представили с объявление даты релиза.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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